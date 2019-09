Scherma, al Pettorelli arriva arriva il nazionale spagnolo Javi Fernandez

Arriva dalla Spagna il nuovo acquisto del Circolo di scherma Pettorelli.

Javi Fernandez Perez, 20 anni originario di Madrid, è stato tesserato per il Circolo biancorosso e scenderà in pedana con i colori piacentini. «Javi è in Italia per studiare, è iscritto alla Bocconi – spiega Alessandro Bossalini, maestro di scherma e presidente del Pettorelli – e io lo avevo conosciuto in Spagna, durante un ritiro. Javi è nel giro della nazionale iberica Under 23, parteciperà alla gara di Coppa del mondo a Berna, e ritengo sia importante avere un atleta di livello internazionale che potrà alzare il tasso tecnico dei ragazzi e delle ragazze del Pettorelli».

Intanto, il Boss e lo staff di istruttori si stanno preparando per la prima gara della stagione che vedrà in scena gli atleti piacentini a Bologna, per la prima prova di qualificazione, categoria Assoluti, del Campionato italiano di spada.