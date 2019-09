Schianto fatale sull’A1, all’altezza di Pontenure tra Fiorenzuola e Piacenza. Due camion alle 7 della mattina del 16 settembre si sono tamponati. Un urto violento che ha causato la morte di un camionista di 51 anni, originario di Napoli.

Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore sul tratto di autostrada interessato dall’incidente, in direzione Milano all’altezza del km 65.

Foto 2 di 2



E’ stata pertanto disposta la chiusura dell’A1 per rimuovere i mezzi incidentati, sul posto sono stati impegnati a lungo i vigili del fuoco di Fiorenzuola, la polizia stradale per il rilievi, il personale di Autostrade e i soccorsi sanitari.

PER CHI VIAGGIA

Chi da Bologna è diretto a Milano viene deviato sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia dove si può uscire a Cremona e rientrarvi in direzione della A1 verso Milano.

All’altezza della deviazione ci sono code di 6 km.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente la A4 Milano-Brescia per Milano.

In alternativa, sempre per le lunghe percorrenze, da Bologna verso Milano, si può percorrere la A22 Brennero-Modena da dove seguire le indicazioni per la A4 verso Milano.