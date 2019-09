Sciopero globale per il clima, gli studenti tornano a manifestare a Piacenza.

Nuova mobilitazione indetta dai Fridays for Future Piacenza, venerdì 27 settembre dalle ore 9. Appuntamento davanti al liceo Respighi, per poi sfilare in corteo verso viale Maculani, come in occasione della prima manifestazione cui hanno partecipato migliaia di ragazzi – e non solo – della provincia.

La manifestazione, è stato specificato, è pacifica e apartitica, pertanto si invita i partecipanti a non portare simboli di partito. “L’invito ad aderire alla mobilitazione è aperto a tutti, studenti e lavoratori” – spiegano Luca Casana e Daniele Rossetti.

“E’ un appuntamento molto importante, perché è il terzo sciopero globale per il clima – sottolinea Casana -, si trova al culmine della Climate Action Week, che si sta tenendo in tutto il mondo. In piazza stanno scendendo milioni di studenti e lavoratori per manifestare in nome del loro diritto al futuro e al mantenere vivibile il pianeta. E’ molto importante che anche a Piacenza i ragazzi e chi lo desidera partecipi con entusiasmo a questa mobilitazione, perché dobbiamo lanciare un messaggio molto forte a tutte le istituzioni”.

“L’attenzione nei confronti dell’ambiente è il tema politico, ovviamente non inteso in senso partitico, maggiormente sentito tra i ragazzi – aggiunge Rossetti -, è quello su cui sono maggiormente informati e rispetto al quale hanno molto da dire”.

Una sensibilità che non si traduce solo nel partecipare a manifestazioni, ma che si mette in atto in tante piccole azioni concrete – ricordano Casana e Rossetti – dal rinunciare alle bottigliette di plastica, sostituendole con borracce, al diminuire spostamenti in auto, usando i mezzi pubblici o la bicicletta.