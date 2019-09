Scontro con un’auto, centauro finisce in ospedale

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì a Piacenza.

E’ accaduto intorno alle 19 in via Stradella, all’angolo con via Libarna: a scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una moto Honda e un’Audi A5. Ad avere la peggio il centauro, finito a terra dopo l’impatto (nelle foto la scena dell’incidente).

E’ stato rapidamente soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa, giunta sul posto insieme all’automedica, e condotto in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.