Scontro tra auto e treno lungo il passaggio a livello di Sarmato

Scontro tra un’auto e una motrice di un treno nel cuore della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 di settembre a Sarmato (Piacenza).

Secondo una prima ricostruzione il veicolo, che sopraggiungeva dall’argine è stato infatti urtato da un locomotore in uso per i lavori di manutenzione della linea ferroviaria, in prossimità di un passaggio a livello in località Moschino.

Il conducente dell’autovettura, proprio a causa dei lavori, ha trovato le sbarre alzate e ha quindi attraversato il passaggio, venendo a contatto con il locomotore

L’impatto, seppur avvenuto a velocità moderata, ha spinto l’auto per diversi metri lungo i binari.

I sanitari della Croce Rossa di San Nicolò hanno soccorso le due persone che erano bordo dell’auto, per loro tanto spavento e solo qualche escoriazione. Per accertamenti sono comunque state trasportate in pronto soccorso.

Sulla vettura anche un cane, rimasto illeso.

La linea ferroviaria è stata interrotta e sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di San Nicolò per i rilievi.