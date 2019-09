Auto incastrata sotto al camion sull’A1, due feriti gravi

Scontro violento tra un’auto e un camion sull’autostrada A1: due feriti gravi soccorsi dal 118.

È successo nella tarda mattinata del 12 settembre all’altezza del casello di Piacenza sud, in direzione Milano. Nell’incidente hanno avuto la peggio due persone che si trovavano sull’auto, una Fiat Bravo, che ha tamponato un mezzo pesante finendo quasi completamente sotto al rimorchio. I due occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo per poi essere estratti dai Vigili del Fuoco di Piacenza.

Sul posto sono prontamente interventi i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’autoinfermieristica del 118, l’elisoccorso da Parma e, in seconda battuta, l’elicottero sanitario di Pavullo. Uno dei feriti in condizioni molto gravi è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma, il secondo a Piacenza.

A causa dell’incidente nel tratto di autostrada si sono formati fino a 7 km di coda tra il bivio A1 Diramazione Fiorenzuola e la Fine Complanare Piacenza. Per entrare a Milano, Autostrade per l’italia consiglia di passare da Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Fiorenzuola.

IN AGGIORNAMENTO