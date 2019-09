ScopriPiacenza, al via dal 28 settembre le visite guidate per la stagione 2019-2020 PROGRAMMA

Il coordinamento Scopripiacenza, al quale appartengono Guide turistiche in possesso di patentino, abilitate allo svolgimento dell’attività di guida, presenta un nuovo calendario di attività per l’autunno e inverno 2019-2020, grazie ad un protocollo che da anni viene mantenuto con il Comune di Piacenza.

Le visite sono pensate per individuali, ovvero persone che vistano la città singolarmente, non in gruppi organizzati, ma che desiderano approfondire la storia di Piacenza e dei suoi monumenti grazie alla narrazione di una guida.

Le visite sono progettate per essere il più possibile inclusive nei confronti di un pubblico diversificato e spaziano dall’ambito classico dei monumenti a passeggiate dedicate agli aspetti più curiosi del centro storico, aprendo eccezionalmente le porte di alcuni musei e andando a rivelare aspetti meno conosciuti dei musei più frequentati. Una novità è il ciclo sulle chiese del ‘900 il cui valore storico e spirituale è distante, ma non meno profondo di quello degli edifici ecclesiastici antichi del centro storico.

Nell’ambito di Piacenza 2020 in corrispondenza con l’apertura della mostra sull’arte contemporanea che riaprirà i battenti di Palazzo Ex Enel in via Santa Franca, le guide del coordinamento proporranno visite guidate in mostra per illustrare un’arte vicina per periodo, ma spesso complessa da apprezzare da parte di un pubblico non addetto ai lavori.

Le prenotazioni delle visite saranno come di consueto gestite dall’Ufficio IAT (Informazione e accoglienza turistica) di Piazza Cavalli, 10. Sarà possibile iscriversi sino alle ore 12 del giorno della visita con le seguenti modalità: tel 0523 492001, mail iat@comune.piacenza.it, presso l’ufficio, Piazza Cavalli, 10 angolo via Calzolai negli orari d’apertura. Per le visite in mostra di gruppi organizzati (da gennaio 2020) sarà possibile rivolgersi direttamente a Scopripiacenza inviando una mail a: scopripiacenza@gmail.com. Costo della visita sarà di 5 Euro esclusi ingressi a musei e mostre. Durata della visite 1 ora e 30 circa.

IL PROGRAMMA

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

15.30 appuntamento Piazzale Genova, 1 – davanti al Liceo Respighi

GUERRA E PACE. Una passeggiata attraverso la storia del Pubblico Passeggio



Da imponente fortificazione, costruita secondo le più aggiornate tecniche militari Cinquecentesche, a piacevole ritrovo di passeggiate primaverili e fiere autunnali, con un nome dal suono misterioso. Il Faxhall sarà protagonista della visita proposta per sabato 28 settembre: una guida vi accompagnerà lungo il viale alberato più amato dai piacentini alla scoperta dei suoi monumenti, aneddoti e curiosità. Costo Euro 5 – Durata 1h 15′

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

15.30 Piazza Sant’Antonino

TRA DUOMO E PATRONO

Visita guidata alla scoperta dei tesori conservati nel museo della Basilica di Sant’Antonino, aperto in via eccezionale per questa occasione, e nel museo Kronos della Cattedrale; un percorso tra antichi codici minatati, oggetti misteriosi (cosa sarà mai una “brandazza”?!) e capolavori d’arte. Costo 9 Euro inclusi ingressi ai musei – Durata 1h 30’.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

15.30 Via San Sisto, chiesa di San Sisto

IL TRIONFO DELLA MORTE. Storie di Donne e uomini illustri attraverso i loro monumenti funebri.

L’analisi verterà su due coppie formidabili: due donne, l’Imperatrice Angilberga e Madama Margherita duchessa Farnese e, due uomini Alberto Scoto e Guglielmo da Saliceto, la loro storia, il rapporto con la città il monumento funebre. Costo Euro 5 Durata 1 h 30′

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

15.30 Via San Sisto, chiesa di San Sisto

PIACENZA IN DETTAGLIO

Un percorso alla scoperta delle piccole cose che celano importanti significati.

Costo Euro 5 Durata 1 h 30′

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019

15.00 Piazza Cavalli, portici di Palazzo Gotico

PIACENZA GRAFFITI

Visita alla scoperta della storia della città attraverso testi epigrafi elementi grafici incastonati nei muri di chiese, palazzi e piazze. Costo Euro 5 Durata 1 h 30′

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

15.30 Strada Farnesiana, 24

COSTRUITE DA DIO. Chiesa del Corpus Domini

Architettura religiosa del XX secolo. Percorso in alcuni quartieri del ‘900 alla scoperta delle loro chiese, dal neogotico all’estetica contemporanea. Che cosa si cela dietro il loro aspetto spesso poco accogliente? Costo Euro 5 Durata 1 h 15’

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 – 15.30 appuntamento Via Casteggio, 24

COSTRUITE DA DIO. Chiesa della Sacra Famiglia



Architettura religiosa del XX secolo. Percorso in alcuni quartieri del ‘900 alla scoperta delle loro chiese, dal neogotico all’estetica contemporanea. Che cosa si cela dietro il loro aspetto spesso poco accogliente? Costo Euro 5 Durata 1 h 15′

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

15.30 appuntamento Piazza Cavalli

IL MESTIERE DELLE ARMI



Visita guidata rivolta ai bambini ( dai 6 agli 11 anni), prenderà avvio dai monumenti equestri di Piazza Cavalli e proseguirà all’interno della sezione delle armi dei musei Civici di Palazzo Farnese. La visita in un linguaggio semplice spiegherà : come si andava in battaglia, le armi e gli altri oggetti che venivano utilizzati.

Costo Euro 6 per i bambini partecipanti, Euro 2 Per gli adulti accompagnatori – Durata 1 h 15′ circa

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

15.30 appuntamento Via Giuseppe Manfredi, 30

COSTRUITE DA DIO. Chiesa della Santissima Trinità

Architettura religiosa del XX secolo. Percorso in alcuni quartieri del ‘900 alla scoperta delle loro chiese, dal neogotico all’estetica contemporanea. Che cosa si cela dietro il loro aspetto spesso poco accogliente?

Costo Euro 5 Durata 1 h 15′

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

15.30 appuntamento Via Gian Maria Damiani, 6

COSTRUITE DA DIO. Chiesa di Nostra Signora di Lourdes

Architettura religiosa del XX secolo. Percorso in alcuni quartieri del ‘900 alla scoperta delle loro chiese, dal neogotico all’estetica contemporanea. Che cosa si cela dietro il loro aspetto spesso poco accogliente? Costo Euro 5 Durata 1 h 15’

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

15.30 appuntamento Piazza Cavalli, portici di Palazzo Gotico

LUCIANO RICHETTI: un pittore al servizio della bellezza

Ancorate alla tradizione, ma con uno sguardo verso il moderno le sue opere rappresentano da sempre il valore aggiunto per molti edifici storici della città. Ma quali sono a conti fatti gli elementi di originalità? Una indagine ad ampio raggio cercherà di rispondere a questa domanda. Costo Euro 5 Durata 1 h 15′

GENNAIO 2020

Tutte le domeniche alle ore 15.30 appuntamento Palazzo Ex Enel, Via Santa Franca

Visita Guidata alla mostra L’isola del Tesoro – Dialogo fra grandi collezionisti. Dove saranno protagoniste opere di arte contemporanea e installazioni, tra gli altri, di Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Marina Abramovic, Bill Viola. Euro 5 escluso il costo del biglietto di ingresso