Vegetazione incontrollata che spunta dai marciapiedi, pavimentazione in pessimo stato, muri scrostati ed imbrattati con bombolette spray: è la situazione di generale trascuratezza che ancora una volta ci viene segnalata da un nostro lettore e che stavolta fa da cornice all’area esterna della Piscina Comunale Raffalda a Piacenza.

“Le condizioni di degrado sono evidenti in questa struttura come in altre parti della città – commenta il cittadino che ha scattato le foto – , quindi mi domando: perché l’attuale giunta, durante la campagna elettorale, aveva aspramente criticato la gestione precedente per il degrado in cui versava Piacenza se poi quello stato delle cose è confermato anche attualmente, dopo 3 anni di nuova gestione politica?”

Si riesce ad ottenere dal Sindaco – la sua domanda finale – una risposta chiara e puntuale, invece del solito politichese e delle classiche promesse di faremo?”.