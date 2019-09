Scuola e Virtuale, due giorni di convegno al “Gioia”

Scuola e Virtuale, convegno organizzato dal Liceo “Melchiorre Gioia” di Piacenza in collaborazione con ImparaDigitale e Indire in programma martedì 24 e mercoledì 25 settembre 2019 presso Teatro Municipale (in sessione mattutina) e liceo Gioia (laboratori pomeridiani).

Nell’occasione, che ha raccolto l’adesione di docenti da tutto il territorio nazionale, si parlerà di Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Mondi Virtuali, Videogames nelle discipline umanistiche, nelle Stem, nell’Alternanza Scuola Lavoro, nel potenziamento e l’inclusione, ma anche di tutte le nuove frontiere della didattica innovativa, come libri “aumentati” e gamification, ovvero “immersione” per rivivere parchi naturali, musei, archeologia, cultura e arte. Tra i relatori, i massimi esperti del settore.

Tutte le info all’indirizzo www.scuolaevirtuale.it

Le attività saranno proposte in streaming sulsito www.gioiawebradio.it e documentate dalla “Gioia Web Radio&TV”, emittente del liceo Gioia che realizzerà una trasmissione dedicata al convegno.