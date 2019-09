Selta riparte dopo la crisi, portando l’innovazione digitale in Indonesia

Riprende a tutto campo l’attività dell’italiana Selta, azienda manifatturiera leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni per le infrastrutture critiche di rete, che punta ad accrescere il valore del made-in-Italy nell’innovazione tecnologica anche nei continenti più lontani. L’azienda italiana è infatti presente dall’11 al 14 settembre alla maggiore fiera indonesiana di settore che si terrà nella capitale Jakarta.

“L’azienda – afferma il Dott. Stefano Crespi, Commissario Straordinario incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme a Giovanni Fiori e Francesco Grieco – sta lavorando attivamente per ripartire in tutte le aree di business e i mercati di riferimento. Per questo stiamo usando tutta quella forza che ci deriva dal mercato stesso, dalla fiducia che abbiamo recuperato e che stiamo recuperando nei confronti di clienti e partner”.

“Stiamo lavorando insieme a tutti i nostri dipendenti per un recupero che possa trasformarsi molto rapidamente in una crescita e nel rafforzamento delle solide radici che Selta ha, con una lunga storia di innovazione. La nostra presenza in Indonesia è solo il punto di partenza di una serie di programmi che interesseranno diverse aree geografiche oltre all’Italia”

Ad Electric & Power Indonesia, Selta espone un’ampia gamma di soluzioni per l’automazione delle reti dell’Energia e dei Trasporti (remote control e management delle sottostazioni di rete di distribuzione, sistemi di automazione per stazioni delle rete AT/AAT, Scada, RTU, relay protections, Distributed Automation, Dispersed Generation Management, Smart DMS for voltage / power regulation, telecommunication services, power line carrier systems).

Elemento comune nelle soluzioni presentate dall’azienda italiana è la convergenza tra tecnologie IT, automazione e sicurezza, tre dei “pilastri” portanti della sua offerta. Il mercato elettrico, come molti altri mercati, sta vivendo un processo di trasformazione digitale importante in cui non è piu’ possibile trascurare i nuovi standard di sicurezza e protezione richiesti per le infrastrutture strategiche e le reti elettriche in particolare.

Selta gioca da sempre un ruolo importante nei progetti di sviluppo delle Smart Grid in Europa. E’ stata una delle prime a sviluppare piattaforme per la gestione e l’ottimizzazione dell’energia come quella realizzata nella città di Milano per la gestione smart dell’illuminazione pubblica. La partecipazione ad Electric & Power Indonesia rappresenta un’ulteriore passo per rafforzare la presenza di Selta anche in nuove aree. Selta è già attiva in circa 20 paesi del mondo, dall’Europa, all’Africa, Middle East e Far East. (nota stampa)