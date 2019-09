Sensori nei parcheggi, firmata convenzione a tre per portare avanti la sperimentazione

Sensori sui parcheggi per capire se un posto auto è libero o occupato.

E’ il progetto a cui Unione Commercianti Piacenza, Società Agorà S.a.s e l’Università Cattolica del Sacro Cuore stanno lavorando in sinergia in via sperimentale e che verrà portato avanti su larga scala dietro la firma di una convenzione avvenuta nella mattinata del 27 febbraio.

Come spiegato dai responsabili degli enti coinvolti, “l’obiettivo è riuscire a cominciare a vedere, a seguito dei dati raccolti dai sensori nel corso dei mesi, se la sperimentazione può avere una valenza nella direzione del traffico e degli orari di apertura dei negozi. In una prima fase – hanno aggiunto – sono stati apposti sensori geomagnetici che rilevano la massa del veicolo negli otto parcheggi in area privata ad uso pubblico dove c’è la sede dell’Unione Commercianti a Piacenza, in Strada Bobbiese.

Poi, nella seconda fase del progetto, iniziata poche settimane dopo il posizionamento dei sensori, la sperimentazione si è spostata sulle nostre montagne. Grazie alla collaborazione con il Comune di Cerignale, si è voluto diffondere la nuova dimensione tecnologica grazie alla quale i dati generati da ciò che ci circonda possono essere raccolti, interpretati e utilizzati per fare previsioni”.

In un futuro neanche troppo lontano – hanno quindi rilevato -, questi sensori potranno essere di grande aiuto alle Amministrazioni Comunali per scegliere e gestire i parcheggi”.

La partnership tra i tre attori coinvolti prevede che i fondi vengano messi dall’Unione Commercianti; le risorse umane dalla Cattolica, con gli studenti che si andranno ad occupare di ricerca e analisi e le strumentazioni dalla Società Agorà.

“Il vero grande traguardo – hanno commentato in coro – sarà quello di far interfacciare questo sensori con Internet, facendo in modo che rendano fruibili i dati alle persone”.

“Attraverso la facoltà di economia si tratta di mettere insieme un database e capire come utilizzare questo dati al servizio di un territorio – ha poi aggiunto in tal senso Mauro Balordi, direttore dell’Università Cattolica di Piacenza. Quindi dare una spiegazione a questi dati per agevolare le scelte politiche”.

Si continuerà – ha concluso – con la ricerca di nuovi sponsor per proseguire lo sviluppo e potenziare la rete di questi sensori, andando così a realizzare su larga scala il progetto”.