Sepolto nel bosco in fondo a un rivo, qui è stato trovato il corpo di Elisa

Lungo il sentiero, tra i rovi e i vecchi filari di un vigneto rinsecchito, ci sono i pezzi nastro rosso e bianco usati dai carabinieri per segnare il percorso. Le piogge delle ultime ore hanno reso ancora più arduo spingersi in là.

E’ il cammino che ha compiuto il povero corpo di Elisa Pomarelli, portato da Massimo Sebastiani per essere nascosto il più possibile. E difatti raggiungere il punto dove il cadavere è stato rinvenuto sabato pomeriggio non è facile, anche se non siamo per niente distanti dalla strada comunale di Costa di Sariano, e in linea d’aria la casa di Silvio Perazzi, l’amico arrestato per favoreggiamento, è lontana solo qualche centinaio di metri.

Era stato sepolto nel bosco, in un punto particolarmente impervio, il corpo di Elisa Pomarelli, la 28enne di Piacenza uccisa dall’amico Massimo Sebastiani.

Non si avevano più avuto notizie della ragazza da domenica 25 agosto, dopo un pranzo con Sebastiani a Ciriano di Carpaneto. Anche Sebastiani si era reso irreperibile, dopo essere stato avvistato più volte durante quella domenica.

L’uomo, di 45 anni, era stato però più volte notato da alcuni cittadini, proprio nella zona di Sariano di Gropparello, dove vive Silvio Perazzi, padre dell’ex compagna di Sebastiani, ora agli arresti con l’accusa di averlo aiutato a nascondersi.

Proprio nei boschi dietro la casa di Silvio Perazzi è stato trovato il corpo di Elisa, sepolto in fondo a un rivo.

E’ stato lo stesso Sebastiani, fermato dai carabinieri nella tarda mattinata di sabato 7 settembre proprio nella zona di Sariano, a condurre gli inquirenti nel punto in cui aveva nascosto il cadavere.

Le operazioni di recupero dei resti della giovane sono state lunghe e complesse, ed hanno richiesto l’intervento dei carabinieri di Sardegna, insieme al nucleo Saf (soccorso alpino – fluviale) dei vigili del fuoco che hanno operato per alcune ore.