Serie D, è tempo di derby: domenica il Fiorenzuola ospita la Vigor Carpaneto

Al Velodromo Pavesi è tempo di derby piacentino nella 5° Giornata Serie D Girone D; il Fiorenzuola riceve infatti la Vigor Carpaneto guidata da mister Adailton in una classica degli ultimi tre campionati. Fischio d’inizio domenica 29 settembre 2019 alle ore 15. Curiosi, i precedenti, con ben 4 pareggi nelle sfide tra le due società.

I rossoneri allenati da Tabbiani, che non potrà essere in panchina a causa delle 2 giornate di squalifica ricevute a Ciliverghe, arrivano alla gara con qualche cerotto ma con tante certezze derivate dall’aver ripreso letteralmente per i capelli la partita nel bresciano al 94′.

Quei ”flash” di stagione per cui, irrazionalmente, si vede la pasta di cui è fatta una squadra: sotto 2-0 al termine di un primo tempo giocato solo nella metà campo offensiva, quasi incredibilmente, le decisioni arbitrali avrebbero potuto mandare al tappeto la squadra rossonera, che ha tuttavia mostrato un cuore importante. Si è riusciti così a guadagnare un punto al 94′ che vale molto di più di quanto abbia smosso realmente la graduatoria.

Il Fiorenzuola arriva alla partita avendo recuperato ormai del tutto Moukam, classe 2001 in prestito dall’Atalanta che ha subito una prima parte di stagione piuttosto travagliata a livello muscolare. Bigotto ha altresì disputato buona parte della gara di Juniores Nazionale nella scorsa settimana, ed il suo recupero procede spedito. Sembra ormai del tutto recuperato anche Colantonio, con lo staff medico rossonero che deciderà solo nelle ultime ore il da farsi sul suo impiego in campo.

La squadra del Presidente Pinalli si trova finora al 6° posto in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Dal canto proprio, la Vigor Carpaneto ha vissuto un inizio campionato più complesso, e si trova a 2 punti con 2 pareggi e 2 sconfitte, ma può dire di aver già incontrato un calendario difficile tra cui le blasonate Mantova e Fanfulla. In casa biancazzurra, grande ex della partita è Samuele Barba, esterno difensivo con trascorsi in rossonero. Un altro ex della partita in casa Vigor Carpaneto è Lorenzo Rivi, lo scorso anno in forza al Fiorenzuola allora allenato da Lucio Brando.

Durante la sessione di mercato estiva, i biancoblu hanno composto una coppia d’attacco di sicura esperienza e con qualità da categoria superiore, affiancando a Rantier il classe 1979 Salvatore Bruno, attaccante con trascorsi in Serie A e Serie B da 187 reti in carriera in 593 presenze totali.

Luca Baldrighi, Team Manager di Fiorenzuola, inquadrato così la partita: ”Contro il Ciliverghe abbiamo recuperato una partita veramente pazzesca, con un cuore e attributi incredibili. Stiamo cercando di recuperare qualche giocatore, la Vigor Carpaneto è una squadra molto attrezzata e sarà una partita difficilissima. Vogliamo tuttavia preparare al meglio la partita, come abbiamo sempre fatto, per cercare di dare una bella gioia al nostro pubblico”.