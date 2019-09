Servizio civile, bando per due posti della Provincia di Piacenza

La Regione Emilia – Romagna, ha approvato la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Universale, tra cui quello proposto dalla Provincia di Piacenza dal titolo “Giovani propulsori di cittadinanza attiva” che permetterà di ospitare 2 giovani dai 18 ai 28 anni per 12 mesi per un totale di 1145 ore annue.

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Il Servizio Civile avrà la durata di 12 mesi, per un totale annuo di 1145 ore distribuite su 5 giorni lavorativi a settimana e i volontari percepiranno un assegno mensile pari ad Euro 439,50.

La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre il 10 ottobre 2019, esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando. Le domande pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel bando, non saranno prese in considerazione.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale da scegliere tra i progetti inseriti nell’avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi provinciali dell’Emilia-Romagna in corso. La presentazione di più di 1 domanda comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

Sul sito della Provincia di Piacenza è possibile scaricare il bando e la relativa modulistica al seguente link: https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=262&idbox=40&idvocebox=222