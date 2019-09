Servizio Civile, posti disponibili anche presso la Croce Bianca di Piacenza

Anche quest’anno è stato pubblicato il bando per il servizio civile 2019 che potrà essere svolto presso la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. La presentazione della domanda scadrà tassativamente il 10 ottobre 2019 entro le ore 14.

“Il nome del progetto – fanno sapere i responsabili -, quest’anno è “Plutone-Piacenza 2019″: questo dato è importantissimo per la compilazione della domanda di adesione”.

Possono aderire al bando ragazzi dai 18 anni ai 28 anni compiuti; con cittadinanza italiana o degli stati membri dell’UE.

Per i requisiti è possibile consultare: https://www.serviziocivile.gov.it/media/757333/bando-ordinario_2019.pdf

“Il possesso della Patente B è un elemento preferibile, ma non obbligatorio – spiegano dalla Pubblica Assistenza -, il servizio prevede lo svolgimento delle ore in servizi di trasporto infermi e attività di sala radio per un totale di 1150 ore annue, suddivise su 5 o 6 giorni settimanali. È previsto un rimborso spese mensile”.

INFO DOMANDA – Per poter presentare la domanda, che potrà essere compilata attraverso PC, tablet o smartphone, occorre accedere al Dol (domanda online). Non sono più previsti moduli cartacei come in passato.

Potrà essere raggiunta la piattaforma DOL direttamente da domandaserviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili tra cuI scelgoserviziocivile.gov.it dedicato appunto al bando; elemento fondamentale per accesso ai servizi è l’ottenimento dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Lo SPID viene rilasciato dai Gestori di Identità Digitale scegliendone uno autorizzato dall’Agenzie delle Entrate sul sito spid.gov.it/richiedi-spid.

Sul sito di Croce Bianca www.crocebiancapc.org è stata creata una sezione dedicata a tale fine con le spiegazioni ed inoltre, contattando l’associazione al numero 0523 614422, Ufficio Volontari, potrà essere offerta assistenza per il servizio civile e assistenza alla compilazione delle domande.