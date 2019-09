Seta: da mercoledì potenziamento straordinario delle linee bus

PIACENZA: INIZIO ANTICIPATO DELLE LEZIONI, DA MERCOLEDI’ POTENZIATO IL SERVIZIO EXTRAURBANO

Da mercoledì 11 a sabato 14 settembre sulle principali linee di collegamento tra il capoluogo e la provincia verranno attivate corse supplementari nelle fasce orarie 07,00-08,00 e 13,00-14,00. Da lunedì 16 settembre entra in vigore per tutte le linee urbane ed extraurbane l’orario invernale.

PIACENZA, 10 SETTEMBRE 2019 – Seta informa gli utenti del servizio di trasporto pubblico di Piacenza che da mercoledì 11 settembre, fino a sabato 14 settembre verrà attivato un potenziamento straordinario delle principali linee del servizio extraurbano da/per il capoluogo. L’attivazione di corse supplementari nelle fasce orarie 07,00-08,00 e 13,00-14,00 è stato disposto in considerazione dell’inizio anticipato delle lezioni deciso da diversi Istituti di istruzione, in difformità rispetto a quanto previsto dal calendario scolastico regionale.

Le corse aggiuntive in ingresso ed uscita da Piacenza verranno attivate per le seguenti linee: E8 Borgonovo-Castel S.Giovanni-Piacenza; E14 Agazzano-Gragnano-Piacenza; E17 Ottone-Bobbio-Piacenza; E21 Rivergaro-Quarto-Piacenza; E35 Ponte dell’Olio-Podenzano-Piacenza; E41 Piacenza-Carpaneto-Lugagnano; E43 Piacenza-Fiorenzuola-Vernasca; E48 Piacenza-Lugagnano-Pianazzo Casali; E50 Alseno-Fiorenzuola-Roveleto-Piacenza; E51 Carpaneto-San Giorgio-Piacenza; E56 Piacenza-Cortemaggiore; E57 Piacenza-Caorso-Monticelli-Cremona. Il potenziamento del servizio riguarderà anche le navette urbane che collegano l’autostazione di via Colombo con piazza Cittadella e con il polo scolastico di strada Agazzana.

L’elenco dettagliato delle corse aggiuntive è disponibile nella sezione dedicata al bacino provinciale di Piacenza del sito internet di Seta (http://www.setaweb.it/pc/news/2225).

Da lunedì 16 settembre – in concomitanza con la riapertura della totalità degli istituti scolastici – per tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane entrerà in vigore l’orario invernale: le relative tabelle orarie sono già disponibili sul sito web di Seta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta: 840 000 216.