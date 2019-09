Seta, domani sciopero di 4 ore “Basta spazientire i lavoratori, l’azienda non giri lo sguardo”

“Per dire basta a decisioni unilaterali l’azienda non giri lo sguardo altrove, trovi un dialogo costruttivo, leale e risolutivo”.

Con queste parole “Usb Lavoro Privato” annuncia che domani, venerdì 27 settembre, i dipendenti Seta – società che gestisce il trasporto pubblico a Piacenza – iscritti al sindacato sciopereranno per 4 ore, dalle 17 e 30 alle 21 e 30.

“Siamo in attesa di risposte importanti su molti temi che, con una buona lungimiranza politica, possono dare una svolta lavorativa occupazionale e di tutela dei propri dipendenti – aggiunge il sindacato -. Oggi i Lavoratori bistrattati, sottopagati, vessati, non gratificati nemmeno a parole, hanno capito! Non ci stanno più! È ora che Seta prenda coscienza che non è più tempo di spazientire i lavoratori, ora deve essere il momento del confronto, solo un dialogo serio e costruttivo può far finire questo lungo ed ininterrotto conflitto”.

“Le divergenze – conclude Usb – vanno risolte sul tavolo delle trattative con davanti un piano industriale da discutere, di questo venga preso atto da tutti i componenti di quel tavolo”. Un presidio sarà presente fino alle 14 in Piazzale Guglielmo Marconi “per raccogliere le adesioni al reclamo sulle ferie”.