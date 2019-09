Settembre di eventi per Piazza Grande Tour, chiusura a Fiorenzuola con Teo Teocoli

Piazza Grande Tour, la rassegna estiva di musica live e cabaret d’autore – promossa da Bewonder di Andrea Baldini e Hpievent, in collaborazione con l’Associazione Culturale Divertimente – dopo trentasei eventi in ventidue paesi in provincia iniziati lo scorso 2 giugno si prepara all’ultimo mese di appuntamenti. Chiuderà la manifestazione lo spettacolo di Teo Teocoli a Fiorenzuola il 22 settembre.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 1 SETTEMBRE: QUARTO – MAGIC & MUSIC SHOW

Gabriele Gentile e Nicole Magolie in uno spettacolo di magia e musica per tutta la famiglia. Note ed illusionismo si fondono in uno spettacolo emozionante e divertente.

VENERDI 6 SETTEMBRE: VIGOLZONE – MTLIVE

Sul palco di Piazza del Castello ritorna MT Live, Michele Tomatis nello spettacolo di musica e trasformismo “VIVA LAS VEGAS”; Dagli anni ’70 ad oggi i più grandi successi della musica internazionale cantati e ballati dal grande artista.

DOMENICA 8 SETTEMBRE: SAN NICOLO’ – TRIBUTO A LUCIO DALLA

“Piazza Grande” non è un semplice tributo ma un vero e proprio viaggio attraverso la musica e la poesia dell’indimenticabile Lucio Dalla. Ospite speciale Iskra Menarini, straordinaria cantante dalla vocalità inconfondibile con sonorità dal blues alla world music, storica vocalist di Lucio Dalla che lo ha accompagnato sui più prestigiosi palchi italiani ed internazionali, nei dischi e nei video per oltre 25 anni. In scaletta i più grandi successi di Dalla: 4/3/43, Piazza Grande, Futura, Caruso, Attenti al Lupo, Se io fossi un angelo, Canzone, Ma come fanno i marinai, Tu non mi basti mai, L’anno che verrà, Balla balla ballerino, L’ultima luna, Felicità, Stella di Mare, Etc. La band “Piazza Grande” è composta da STEFANO FUCILI chitarre, TOMMY GRAZIANI batteria (figlio di Ivan Graziani), CARLO SIMONARI piano, tastiere e voce TOMMY BALDINI chitarre elettriche, slide guitar e bouzouki, ROBERTO PANARONI basso, FABRIZIO BARTOLUCCI reading.

GIOVEDI 12 SETTEMBRE: PODENZANO – TRIBUTO A CLAUDIO BAGLIONI

Un viaggio nella musica del grande maestro Claudio Baglioni. Il grande interprete Igor Minerva, ci porta all’interno di un concerto intenso di parole e musica alla scoperta del cantautore romano. Oltre cinquant’anni di storie racchiusi in due ore di musica live con i più grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana.

DOMENICA 15 SETTEMBRE: SAN NICOLO’ – TRIBUTO A ZUCCHERO

Dalla grande passione per la musica di Zucchero, è nato il progetto “O.I.&B.”: una Tribute Band dedicata al grande artista. Raccogliendo i migliori successi dagli inizi della sua carriera ad oggi, la Band, avvalendosi di musicisti di livello nazionale, attraverso una attenta ricerca dei suoni e degli arrangiamenti, dà vita ad uno spettacolo esaltante e dinamico, passando dalle atmosfere più raffinate delle ballate blues ai ritmi più sfrenati.

GIOVEDI 19 SETTEMBRE: SAN NICOLO’ – MATTHEW LEE

Definito dalla stampa come lo “straordinario performer”, Matthew è pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, che ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Nella sua seppur breve carriera vanta già ben oltre 1000 concerti in tutto il mondo. Da piccolo studia pianoforte presso il conservatorio G. Rossini di Pesaro dove verrà poi radiato all’ottavo anno per incompatibilità del suo stile “esuberante” con gli studi classici. Si avvicina al rock’n’roll ascoltando i dischi di Elvis Presley del padre, anch’egli musicista. La sua carriera “live” cresce rapidamente e sin da giovanissimo comincia a suonare in importanti e famosi club italiani. Dopo aver percorso l’Italia comincia la sua attività dal vivo in Europa: si susseguono concerti in Inghilterra, Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Slovenia, Belgio.

DOMENICA 22 SETTEMBRE: FIORENZUOLA – TEO TEOCOLI

Gran finale di Piazza Grande Tour con Teo Teocoli in “Tutto Teo” è un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale Teocoli ripercorre senza sosta i più formidabili monologhi e aneddoti della sua vita, rievocando le gag più divertenti e le sue più geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri. Uno spettacolo di puro divertimento, nel quale Teo Teocoli porta in scena il suo repertorio, senza una scaletta ma affidandosi alle emozioni e all’ispirazione del momento, in un viaggio a ritroso nella sua carriera di attore, cantante, ballerino, in una sola parola, di showman.

Tutti gli spettacoli gratuiti. Info su www.piazzagrandetour.it. Cell. 349 8905841

Nella foto (di Angelo Trani) Teo Teocoli