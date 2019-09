E’ una settimana all’insegna della variabilità quella che attende Piacenza in questo primo scorcio d’autunno.

Le temperature calate parecchio domenica e lunedì, con valori al di sotto della media stagionale, dovrebbero in parte risalire.

Ad inizio settimana, secondo le previsioni di Arpae, nella giornata di lunedì 23 il rapido transito di una ondulazione atlantica porterà ancora condizioni di debole instabilità con piogge o rovesci in veloce transito sulla nostra provincia.

Giornata invece per lo più stabile e soleggiata quella di martedì 24, per effetto della temporanea rimonta dell’alta pressione. Nuovamente mercoledì 25 settembre si profilano condizioni instabili con una possibile nuova rapida depressione in transito che potrà portare piogge e rovesci sparsi.

Successivamente tra le giornate di giovedì 26 e venerdì 27 il tempo tornerà nuovamente a migliorare con buone condizioni di soleggiamento in attesa di un nuovo possibile impulso perturbato nella giornata di sabato.

Le temperature inizialmente stazionarie o in lieve aumento subiranno una moderata flessione nella giornata di mercoledì 25 con valori massimi attesi attorno a 20 gradi. Successivamente temperature in lieve ripresa da giovedì 26.