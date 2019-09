Settimana di porte aperte alla scuola di musica di Fiorenzuola

Con la ripresa delle scuole, torna anche quest’anno a Fiorenzuola, per un’intera settimana, l’Open Week della Scuola di musica di Fiorenzuola gestita dall’associazione Orchestra Amadeus.

Fino a domenica 29 settembre, dalle ore 15 alle 19, la Scuola di musica di via San Fiorenzo 28 aprirà le porte al pubblico, dando a tutti la possibilità di visitare la sede, provare a suonare o a cantare, parlare con gli insegnanti e avere informazioni sui corsi. E per i più piccoli, scoprire i vantaggi della musica propedeutica per bambini dai tre ai sette anni.

Questo il programma completo dell’Open Week: lunedì 23 presentazione del corso di musica Propedeutica e si potranno provare batteria, canto moderno, chitarra classica, chitarra elettrica, basso elettrico, contrabbasso, flauto traverso e pianoforte. Martedì 24 clarinetto, flauto traverso, flauto dolce e barocco, fisarmonica, saxofono, pianoforte, tastiera elettronica e violino. Mercoledì 25 contrabbasso, pianoforte e violoncello. Si proseguirà poi giovedì 26 con arpa celtica, flauto dolce e barocco. Sabato 28 contrabbasso, flauto traverso e pianoforte, Conclusione domenica 29 con canto moderno, chitarra elettrica, chitarra acustica, chitarra d’accompagnamento, basso elettrico, contrabbasso, flauto traverso, pianoforte e violino.

La segreteria e tutti gli insegnanti della scuola, che anche per corrente anno scolastico ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Emilia Romagna, saranno a disposizione per domande, prove libere e approfondimenti.