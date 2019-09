Torna anche quest’anno la settimana mondiale per l’allattamento. A Piacenza mamme e bimbi sono invitati venerdì 27 settembre, alle ore 10.30 in piazza Duomo. Basta indossare una maglietta bianca e partecipare al flash mob di allattamento collettivo.

Settimana mondiale allattamento, flash mob per mamme e bimbi in piazza Duomo

L’iniziativa è promossa dagli operatori sanitari dei Consultori e del reparto di Ostetricia dell’Azienda Usl di Piacenza. Lo slogan dell’edizione 2019 della manifestazione nazionale, “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”, è stato scelto per abbracciare tutte le tipologie di famiglia del mondo contemporaneo. “Estendere il sostegno a entrambi i genitori e aumentarne la consapevolezza – sottolinea l’Ausl – è determinante affinché questi ultimi possano realizzare gli obiettivi che si prefiggono in tema di allattamento. Fornire informazioni imparziali e basate su evidenze scientifiche restituisce il potere decisionale ai genitori e contribuisce a creare le condizioni ottimali in cui le donne possano allattare”.

“L’allattamento è una prerogativa della madre ma, per avere maggiori possibilità di riuscita, richiede il sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità nel suo insieme. Tutti possono supportare questo processo. L’allattamento è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno di noi deve impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo”.