Triestina – Piacenza IN CAMPO

Triestina-Piacenza 1-0 (in campo)

LA CRONACA

– 22′ Si fa vedere il Piacenza: cross di Corradi in area, ma non ci arriva nessun compagno

– 19′ Cross da destra di Formiconi e stacco imperioso di Granoche, facile la parata per Bertozzi. El Diablo però era in fuorigioco

– 16′ La gestione del pallone diventa difficoltosa al Rocco, evidenti le pozzanghere sul manto erboso

– 12′ Granoche ancora pericoloso: il 9 si incunea in area, Pergreffi lo stoppa

– 11′ Partita resa difficoltosa dal campo pesante: primi segni di cedimento per il terreno di gioco, situazione da monitorare

– 7′ Triestina avanti: punizione in mezzo di Giorico, colpo di testa di Granoche, respinge Bertozzi, Formiconi si avventa e insacca

– 1′ Comincia il match!

LA DIRETTA

LA FORMAZIONE UFFICIALE

E’ ormai tutto pronto per il big match della terza giornata del girone B di serie C.

Alle 17 e 30, al “Nereo Rocco” di Trieste, il Piacenza fa visita alla Triestina, in una sfida tra due delle favorite alla vittoria del campionato.

Le due squadre si trovano a pari punti (4) in classifica: come i biancorossi, anche i giuliani hanno ottenuto sin qui una vittoria in casa – con il Gubbio nella prima giornata (2-1) – e un pareggio a San Benedetto del Tronto senza reti nell’ultimo turno.

In campo dunque si misureranno le ambizioni di due formazioni che puntano al salto di categoria, anche se nel pre-partita mister Arnaldo Franzini non ha voluto dare importanza eccessiva al match, che arriva all’inizio di una stagione assai lunga.

“E’ una partita contro una delle favorite – ha dichiarato ai cronisti – forse la favorita, una sfida certamente molto stimolante dal punto di vista tecnico.

Ci vorrà intelligenza, qualità e cattiveria, e anche attenzione a una squadra dall’attacco molto importante e completa che gioca in casa.

Dovremo entrare in campo con la massima considerazione degli avversari, ma con la consapevolezza che abbiamo le armi per farli male”.

Dal punto di vista della formazione, tutti disponibili gli uomini della rosa, tranne il portiere Del Favero assente per rispondere alla convocazione in nazionale Under 21. Tra i pali ci sarà Bertozzi.