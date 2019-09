Sfonda il cancello ed entra con l’auto nel giardino di una casa

Sfonda una cancellata ed entra con l’auto nel giardino di una casa privata.

E’ successo nella serata di giovedì 19 settembre a Baselicaduce di Fiorenzuola (Piacenza), quando intorno alle 22 e 45 i residenti di un’abitazione hanno avvertito un botto e si sono ritrovati con una vettura nel giardino.

Alla guida della Dacia Duster un giovane a cui è stato fatto l’alcoltest per capire se fosse sobrio o meno. Per lui fortunatamente solo qualche contusione.

La vettura all’altezza di una curva è andata diritta sfondando la cancellata, finendo la propria corsa in mezzo a piante e fiori.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi.

Da parte dei residenti è stato sottolineato che non si tratta del primo incidente di quel tipo e che la strada è già stata più volte indicata come pericolosa in passato, con una segnaletica carente e inadeguata.