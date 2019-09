Sfuma agli ottavi la Coppa Emilia per Podenzano

Finisce 61 a 75 per i reggiani di La Torre la gara di ottavi di finale della Coppa Marchetti, e si chiude agli ottavi la prima esperienza in Coppa Marchetti per i giallo blu del Basket Podenzano Bakery.

Partita dal volto opposto rispetto al sorprendente esordio di lunedì scorso, in cui tutto girò per il verso giusto: stavolta il ferro è stato nemico, respingendo la maggior parte dei tiri dei ragazzi.

L’approccio di gara sotto tono, gli errori, e l’indubbia maggior esperienza degli avversari hanno complicato da subito il match.

Subito sotto dai primi secondi, solo nel corso del secondo quarto il Podenzano è riuscito ad agganciare i reggiani e a stare davanti per pochi istanti. L’intervallo si chiude comunque 26-29, punteggi bassissimi ma con la speranza di portarsi davanti.

La ripresa invece recita lo stesso motivetto: non riescono i movimenti ai gialloblu, risultante in uno scarso 36% dal campo e 30% da 3: si finisce per gettare parecchie azioni lasciando il campo ai reggiani che mantengono 10, 15 punti di vantaggio fino alla fine delle ostilità.

Podenzano: Monti, El Agbani 3, Carini 8, Calzi 4, Galli 9, Guerra 4, Noé 9, Chiozza 10, Coppeta G. 4, Petrov 10 (e 10 rimb). All. Coppeta C – Libé