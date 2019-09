Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) sul podio nella cronometro della Due Giorni in Rosa a Racconigi

Inizia con un podio e tanti piazzamenti l’avventura del VO2 Team Pink alla Due Giorni in Rosa a Racconigi (Cuneo), iniziata oggi (sabato) con la cronometro “Per Adele” e che si concluderà domani. Il sodalizio piacentino si è presentato in Piemonte con le tre formazioni stagionali (Esordienti, Allieve e Donne Juniores), mettendosi in evidenza in ogni categoria.

Il risultato migliore è arrivato nelle Allieve, dove la bresciana Silvia Bortolotti ha conquistato il terzo posto, chiudendo a 2 secondi 32 dalla vincitrice Francesca Barale (Pedale Ossolano), mentre la piazza d’onore è andata alla romagnola Carlotta Cipressi. Tra le prime dieci, altre due frecce del VO2 Team Pink: quinta la torinese Martina Sanfilippo, ottava l’altra bresciana Greta Bonazzoli.

Tra le Esordienti, invece, è stata la “panterina” reggiana Martina Campitiello a conquistare la top ten grazie al nono posto nella gara vinta da Valentina Zanzi (Re Artù General System). Infine, tris di piazzamenti nelle Donne Juniores, categoria dominata da Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago): quinta la parmense Giulia Affaticati, sesta la milanese Aurora Mantovani e ottava la piacentina Martina Sgrisleri.

Domani (domenica) la Due Giorni in Rosa si concluderà con le rispettive corse su strada: alle 9 il via per le Esordienti (settimo Trofeo El Paso), seguite dalle Allieve (sesto Trofeo Annibale Viterie) e infine alle 14 partenza per le Juniores (sesto Trofeo Inalpi).

In contemporanea, la Junior ravennate Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) – reduce dal ritiro pre-mondiale con la nazionale italiana a Livigno – ha sfiorato in maglia azzurra la top ten alla Lake Garda Classic, gara in Trentino (partenza da Arco e arrivo a Dro) vinta dalla russa Diana Klimova (Zhiraf Guerciotti).

Risultati Cronometro “Per Adele” – Due Giorni in Rosa di Racconigi

Donne Esordienti: 1° Valentina Zanzi (Re Artù General System) 2 chilometri 850 metri in 4 minuti 9 secondi 78, media 41,076 chilometri orari, 2° Beatrice Bertolini (M.B. Victory Team) a 83 centesimi, 3° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera) a 6 secondi 03, 4° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin) a 7 secondi 87, 5° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 9 secondi 51, 6° Vittoria Grassi (Rodman Azimut) a 11 secondi 23, 7° Rebecca Tomei (Npm Chianciano) a 11 secondi 55, 8° Marta Vergobbi (Scv Bike Cadorago) a 12 secondi 92, 9° Martina Campitiello (VO2 Team Pink) a 13 secondi 44, 10° Camilla Lazzari (Re Artù General System) a 15 secondi 91.

Donne Allieve: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) 2 chilometri 850 metri in 4 minuti 1 secondo 94, media 42,407 chilometri orari, 2° Carlotta Cipressi (Re Artù General System) a 9 centesimi, 3° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a 2 secondi 32, 4° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) a 4 secondi 15, 5° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) a 5 secondi 92, 6° Elisa Fedeli (Team Di Federico White) a 7 secondi 87, 7° Alessia Manenti (Cicli Fiorin) a 8 secondi 66, 8° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink) a 9 secondi, 9° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este) a 9 secondi 40, 10° Matilde Beltrami (Re Artù General System) a 11 secondi 05.

Donne Juniores: 1° Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago) 2 chilometri 850 metri in 3 minuti 51 secondi 98, media 44,227 chilometri orari, 2° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) a 3 secondi 93, 3° Matilde Bertolini (M.B. Victory Team) a 4 secondi 21, 4° Elisa Tonelli (Breganze Wilier Team) a 4 secondi 87, 5° Giulia Affaticati (VO2 Team Pink) a 5 secondi 92, 6° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) a 9 secondi 19, 7° Stefania Belloni (Scv Bike Cadorago) a 10 secondi 05, 8° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink)a 10 secondi 70, 9° Sonia Rossetti (Scv Bike Cadorago) a 10 secondi 88, 10° Erika Cremasco (Breganze Wilier Team) a 14 secondi 14.