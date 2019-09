Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) ottava alla cronometro iridata nello Yorkshire

Nuova prestazione di alto livello in campo internazionale per Sofia Collinelli, atleta ravennate del sodalizio piacentino VO2 Team Pink che ha iniziato l’avventura iridata in maglia azzurra al Mondiale su strada nello Yorkshire con un bel piazzamento.

Stamattina (lunedì) la “panterina” romagnola figlia d’arte (papà Andrea – uno dei due ds della formazione insieme a Stefano Peiretti – è stato oro olimpico ad Atlanta 1996 nell’Inseguimento individuale) si è messa in evidenza nella prova a cronometro Donne Juniores ad Harrogate, chiudendo all’ottavo posto, confermandosi così tra le migliori interpreti ai massimi livelli di categoria dopo la sesta posizione nell’analoga prova all’Europeo.

La Collinelli ha tagliato il traguardo dopo i 13 chilometri e 700 metri previsti ricchi di saliscendi e anche di insidie (asfalto bagnato misto ad alcuni tratti che si erano già asciugati e foglie sul percorso), fermando il cronometro sul tempo di 22 minuti 51 secondi 61, alla media di quasi 36 chilometri orari. Per Sofia, una prestazione importante, facendo registrare il miglior tempo sia all’intermedio (10 minuti 26 secondi 88) sia al traguardo rispetto alle atlete precedentemente partite.

Nel complesso, il suo riscontro cronometrico totale (considerando tutte le partite) è stato il quarto migliore all’intermedio, mentre nella seconda parte ha avuto il decimo tempo. Il suo divario dalla medaglia d’oro è stato di 35 secondi e 38, medaglia d’oro che è andata alla russa Aigul Gareeva, che è riuscita a mantenere il primato pur con un clamoroso errore di percorso alla curva a destra che immetteva sul rettilineo finale in salita.

L’argento, invece, è andato all’olandese Shirin van Anrooij, campionessa europea in carica e distanziata di 3 secondi e 61, mentre a completare il podio c’era la beniamina di casa Elynor Backstedt, arrivata a quasi 11 secondi dalla Gareeva. Ai piedi del podio si è piazzata l’altra azzurra in gara, la veneta Camilla Alessio (Ciclismo Insieme), che ha così bissato il risultato dello scorso Europeo.

“Ho dato tutto, pedalando a testa bassa – il commento di Sofia Collinelli– era una prova molto dura, che prevedeva di fatto quattro arrivi al suo interno a causa dei tanti strappi. Era la prima volta che correvo in Gran Bretagna e c’è un asfalto molto duro. La gamba c’è e ora mi preparo per la prova in linea di venerdì: sono molto carica”.

Venerdì, infatti, la Collinelli tornerà in sella per la prova su strada Donne Juniores, dove sarà al via insieme alla stessa Camilla Alessio e alle altre azzurre Matilde Vitillo e Alessia Patuelli, con 86 chilometri da percorrere.

Risultati

Cronometro Donne Juniores Mondiali Harrogate: 1° Aigul Gareeva (Russia) 13 chilometri 700 metri in 22 minuti 16 secondi 23, media 36,910 chilometri orari, 2° Shirin van Anrooij (Olanda) a 3 secondi 61, 3° Elynor Backstedt (Gran Bretagna) a 10 secondi 93, 4° Camilla Alessio (Italia) a 14 secondi 63, 5° Wilma Olausson (Svezia) a 16 secondi 96, 6° Leonie Bos (Olanda) a 21 secondi 27, 7° Zoe Ta-Perez (Stati Uniti) a 25 secondi 91, 8° Sofia Collinelli (Italia) a 35 secondi 38, 9° Megan Jastrab (Stati Uniti) a 44 secondi 45, 10° Ella Wyllie (Nuova Zelanda) a 51 secondi 30.