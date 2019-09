A Piacenza si preannuncia un weekend di metà settembre dai connotati estivi.

Come spiegano infatti gli esperti di 3BMeteo, si mantiene stabile sulla nostra provincia – come sul resto d’Italia – un robusto campo di alta pressione, supportato, tra l’altro, da un flusso di aria calda nord africana. Tanto sole quindi, con temperature vicino ai 30°C ma sempre gradevoli.

Entrando nel dettaglio di sabato 14 settembre, nella nostra provincia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, e massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 28 °C in pianura.

Domenica 15 settembre, poi, è prevista una situazione sostanzialmente analoga: sereno tutto il giorno con massime pomeridiane comprese tra i 22°C sui rilievi e i 28-29°C in pianura.