Sorpreso a rubare una bici, arrestato dai carabinieri

Ieri mattina, 13 settembre verso le ore 8 e 30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza in città, sullo Stradone Farnese, hanno arrestato in flagranza di reato per furto di una bicicletta un 38enne nato a Roma ma residente da diverso tempo a San Giorgio Piacentino, pluripregiudicato per rapina, furto, ricettazione, truffa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il proprietario del velocipede, dopo aver assicurato con un lucchetto la sua bici ad un palo della segnaletica stradale ed accompagnando il figlio presso l’asilo, sorprendeva il pluripregiudicato mentre si stava allontanando in sella alla sua bicicletta. Lo rincorreva, riusciva a fermarlo e chiamava subito il 112.

Dopo pochissimi minuti sopraggiungeva la pattuglia della Sezione Radiomobile di Piacenza che prendeva in consegna il 38enne.

I militari restituivano il velocipede al proprietario, recuperavano la tronchese utilizzata per tranciare il catenaccio ed arrestavano il pluripregiudicato per furto.

Veniva condotto in caserma, e dopo le formalità di rito, per quanto disposto dall’A.G. veniva portato presso la sua residenza agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza previsto per la giornata odierna.