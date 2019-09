Sottoscrivere un mutuo nel 2019: tutto quello che c’è da sapere

Se si vuole sottoscrivere un mutuo nel 2019 è necessario avere tutta una serie di informazioni per capire se l’investimento che si sta per fare sarà buono o meno. Generalmente la prima regola è: calcola la rata del mutuo e confronta tutte le informazioni tra le diverse opzioni. Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutti gli accorgimenti da vedere prima di scegliere il mutuo che fa al caso tuo.

Confronta i mutui on line – Come prima cosa bisogna confrontare i mutui online in modo da andare a valutare quelli che saranno i costi dei finanziamenti e le relative condizioni. Il confronto delle offerte è fondamentale per capire se si sta facendo una scelta in linea con le proprie possibilità finanziarie. Un altro elemento da tenere in considerazione è la differenza tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile.

Il mutuo a tasso fisso consente di conoscere l’importo da pagare mensilmente in anticipo, in modo tale che non ci siano eventuali sorprese. Il mutuo a tasso variabile, invece, sebbene sia più conveniente, potrebbe far crescere il prezzo del mutuo nel corso del tempo. Chi calcola la rata mutuo tenendo presente questi dettagli, difficilmente avrà delle brutte sorprese.

Gli altri fattori da valutare per la scelta di un mutuo – Nella scelta di un mutuo è necessario andare a controllare anche il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale). Questo indice, che va a sottoscrivere il costo del finanziamento, viene espresso in termini percentuali ed è calcolato su base annua. Tutto dipende un po’ dalla variabilità, dalla rata e dalla durata del finanziamento. Il Taeg va a comprendere gli oneri accessori come, ad esempio, le spese per l’apertura della pratica, quelle di incasso delle rate, le spese assicurative di tipo obbligatorio e le spese di istruttoria.

Chi calcola la rata del mutuo, inoltre, deve anche tenere conto della durata del mutuo stesso che varia a seconda di alcuni parametri. Può oscillare dai 5 ai 30 anni in base alla disponibilità economica e dal proprio reddito mensile del mutuatario. È chiaro che a condizioni migliori, una banca avrà modo di assumersi meno rischi e quindi anche il prezzo del mutuo sarà inferiore.

I dettagli del contratto di mutuo – Un contratto di mutuo deve essere verificato nel dettaglio: quelle che si andranno a stabilire saranno le condizioni economiche dell’operazione, il Taeg, le spese accessorie e le clausole contrattuali. Prima di firmare è quindi opportuno che il cliente vada a leggere con attenzione il contenuto del contratto. Ci possono essere, infatti, diverse polizze che possono essere legate al mutuo. Il cliente ha il diritto di rifiutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa proposta dalla banca qualora non fosse interessato.

Inoltre, può anche decidere di rifiutare l’apertura di un conto corrente sebbene sia una delle condizioni che molto spesso viene caldamente consigliata (se non addirittura obbligata) dalla banca al momento dell’accensione del mutuo.