Spaccio di “maria” davanti a casa: i carabinieri arrestano 37enne

Un 37enne, piacentino, pluripregiudicato, è stato arrestato nella tarda serata dell’11 settembre dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante.

Dopo alcuni servizi di osservazione nei pressi della casa dell’uomo, gli uomini dell’Arma sono entrati in azione quando hanno visto che due giovani, a bordo di una vettura, si sono fermati davanti all’abitazione dell’uomo per acquistare droga. Sotto gli occhi dei carabinieri il 37enne è uscito dall’appartamento e ha consegnato loro due involucri. Immediatamente i giovani sono stati fermati e identificati dai militari.

Uno di loro ha consegnato spontaneamente un involucro con 14 grammi di marijuana, mentre l’altro è stato perquisito. Negli indumenti intimi erano nascosti altri 11 grammi di marijuana. I due giovani, entrambi piacentini di 24 e 23 anni, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Stazione di Piacenza Levante hanno raggiunto quindi l’abitazione del 37enne. Nella camera da letto matrimoniale hanno trovato un contenitore con 31 grammi di marijuana ed una somma contante, in cucina un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento di stupefacenti. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, per l’uomo è previsto il rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza per spaccio di sostanze stupefacenti.