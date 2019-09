Spazio 4, settembre ricco di appuntamenti tra sport, cultura e divertimento

Si prospetta un settembre davvero intenso per Spazio 4.0 (via E. Millo 4)tra sport, cultura e divertimento.

Si inizia il 12 settembre alle 21 con il convegno “Phrasal verbs alla piacentina”, interessante approfondimento sulle analogie tra lingua inglese e dialetto piacentino a cura del professor Fabio Doriali. Ingresso gratuito e gadget in omaggio.

Venerdì 13 settembre, sempre alle 21, sarà ospite d’eccezione Fulvio Scaglione che presenterà il suo libro “Padre Pino Puglisi. Martire di Mafia”. Dopo l’introduzione di Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, l’autore dialogherà con la giornalista di Telelibertà, Nicoletta Marenghi.

Sabato 14 settembre, invece, spazio alla grande boxe con “Piacenza vs Cremona, il derby della solidarietà”. Nove incontri a partire dalle 18 che vedranno protagoniste le società Boxe Piacenza CR e Profighting Piacenza. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’hospice Casa di Iris.

Il 21 e 22 settembre, invece, il club motociclistico Lowlanders MC di Piacenza saluta l’estate con “End of Summer”, una grande festa a base di musica live, street food, ottima birra e tanto altro.

Apertura degli stand dalle 20 e ingresso gratuito.

La giornata di domenica 22, in particolare, sarà arricchita dal motogiro “Run to the hills”: ritrovo a Spazio 4.0 alle 10,30 e partenza alle 11. Rientro alle 13 per un pranzo in compagnia, sempre nell’area tra via Manzoni e via Millo. Evento aperto a tutti i tipi di moto.