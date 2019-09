SpazioStore, vinili, oggetti vintage e rock piacentino protagonisti a Spazio Due

Torna domenica 22 settembre il mercatino del vintage e del vinile in via XXIV Maggio a Piacenza, e lo fa come sempre con tanti banchi diversi e con una lunga coda rock.

Come sempre lo start ufficiale è alle 10 del mattino e poi si proseguirà fino a sera inoltrata, in mezzo ad abiti ritornati di moda, oggetti che oltre ad un passato hanno davanti anche un futuro, giochi che si passano da generazioni ad altre, e ovviamente tanti vinili provenienti da generi e decenni diversi.

Dai vinili alla musica live il passo è breve ed infatti nella seconda parte di SpazioStore nascerà un evento nell’evento, si chiamerà Bleeding Ears Vol I e rappresenta una piccola rassegna del rock piacentino con un inserimento “straniero”, creata proprio dagli stessi artisti che si alterneranno sul palco.

Ad aprire la parentesi musicale dell’evento ci sarà uno storico Dj, Lord Picchio, e poi troveremo sul palco sei band: All But Face, Infected, Still Noise, Slip Diff, Uno Sfiziosissimo Progetto, e gli Endless Scream, gruppo svizzero proveniente da Lugano. In chiusura un’altra novità, quella della parte food che questa volta sarà interamente gestita da una realtà strettamente legata al nostro territorio, stiamo parlando di Comunità Valnure e con le specialità tipiche dalla nostra cucina.

Maggiori informazioni e il modulo per iscriversi a SpazioStore – Vintage e vinile, li potete trovare su www.spazio2.piacenza.it.