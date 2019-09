Stop alla plastica in palestra, ecco il progetto di Volley Academy

Venerdì 4 ottobre alle 19, presso il Palazzetto dello Sport di Rivergaro, si terrà l’evento di presentazione del progetto “Schiacciamo la plastica!”. Una iniziativa che nasce dalla volontà della Società sportiva River Volley 2001 di contribuire alla riduzione dell’uso della plastica, affrontando concretamente un problema che ormai è una vera e propria emergenza ambientale.

Proprio in questi giorni si discute animatamente di ambiente, soprattutto in seguito al Vertice ONU sul Clima di New York del 23 settembre, in cui è emersa forte più che mai la richiesta delle nuove generazioni di interventi radicali da parte degli attuali Governi. Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che affollano tutti i giorni la palestra di Rivergaro che è sorta l’idea di avviare un’azione concreta che potesse sensibilizzare al problema dei rifiuti di plastica.

Con la collaborazione dell’azienda Decalacque Srl – sponsor dell’Associazione sportiva – il Presidente Oreste Riscazzi ha quindi deciso di eliminare completamente le bottiglie di plastica in palestra. Decalacque ha installato 3 distributori di acqua filtrata da cui le atlete possono attingere l’acqua necessaria per dissetarsi durante gli allenamenti e le partite. Alle giocatrici sono state consegnate borracce in alluminio personalizzate con il loro nome. Decalacque si fa carico anche della manutenzione dell’impianto per garantirne il buon funzionamento nel tempo, tramite controlli periodici e il cambio dei filtri a fine vita.

“I vantaggi ambientali dell’eliminazione delle bottiglie di plastica in palestra si possono esprimere con dati tangibili” ha affermato Oreste Riscazzi, che ha affidato questi calcoli alla Società di consulenza Sprim Italia di Milano. “Se consideriamo il nostro consumo medio annuo di 8.500 L di acqua in bottiglie in PET, nei due formati da 0,5 L e 1,5 L, possiamo calcolare un risparmio di quasi 230 kg di plastica, che corrispondono a 1,95 tonnellate di emissioni di CO 2 evitate in un anno. Parliamo di gas a effetto serra che influiscono sul cambiamento climatico di cui si parla tanto in questi anni. Lo stesso risultato si otterrebbe piantando 195 alberi”.

Appuntamento quindi aperto a tutti il 4 ottobre alle ore 19 a Rivergaro per la presentazione del progetto. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti.