Stop alle auto nella zona scuole di Cadeo

Al via l’Anno della Mobilità a Cadeo. Un’ impronta green lunga un intero anno, quella adottata dal Comune di Cadeo che con l’avvio dell’anno scolastico dice stop alla circolazione dei veicoli nella zona delle scuole.

“Qualche anno fa siamo partiti con il giorno dedicato alla mobilità sostenibile, poi è stato il turno della settimana, lo scorso maggio è diventato un mese ed ora la chiusura al traffico nei pressi delle scuole diventa uno stile quotidiano”, così Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo presenta “l’anno della mobilità green”.

200 giorni (quelli da calendario scolastico) all’insegna dell’ambiente e della mobilità sostenibile, dove studenti e genitori sono “costretti” a lasciare l’auto più lontano per godersi una passeggiata e un’area nei pressi del plesso scolastico più sicura e a misura di pedone.

“La sostenibilità ambientale non può essere solo un motto ma va tradotta in scelte concrete – prosegue Bricconi -; con una semplice scelta quotidiana tutti possiamo fare la differenza.”

“La circolazione dei veicoli nelle ore mattutine subisce le seguenti variazioni: la chiusura al traffico automobilistico in via Scuole (zona cartolibreria) alla intersezione con via Trento e via Liberazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e al pomeriggio (da lunedì 30) dalle 16 alle 16.45 – aggiunge l’assessore Massimiliano Dosi -. Per i parcheggi si può usufruire di quelli in piazzale Ghizzoni, lungo Strada della Ferrovia e l’area a fianco della scuola.op