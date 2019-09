Tutto pronto per la “passeggiata a 6 zampe” per la “Casa di Iris”

Si stanno “lucidando i polpastrelli” i fedeli amici dell’Hospice che domenica mattina, alle 9, parteciperanno sul Facsal a Piacenza alla “Passeggiata a 6 zampe” organizzata in occasione dell’evento della 24 ore di sport in favore de “La Casa di Iris”.

“Il percorso, facile, facilissimo – spiegano gli organizzatori – per venire incontro alle esigenze dei cuccioli e dei “veterani” prevede la partenza da Barriera Genova, lungo il Pubblico Passeggio verso la Madonna della Bomba per scendere quindi nel vallo delle mura, risalire dal mercato rionale e ritornare al punto di partenza.

Saranno consentiti anche i doppiaggi lungo il percorso da parte dei più “attivi”, ma tutti dovranno indossare il portasacchetti arancione apposito realizzato per l’evento. Un segno di educazione e di rispetto per l’ambiente, ma soprattutto un ricordo di una giornata dedicata a fare del bene. A tutti. Ai quattrozampe, ai loro padroni e agli unici e veri protagonisti della due giorni di sport: gli ospiti della Casa di Iris e le loro famiglie”.

“Il rapporto con gli animali di casa è fondamentale anche e soprattutto nei momenti della malattia. Per questo la struttura permette l’ingresso agli animali degli ospiti e anche la condivisione della stanza con i loro padroni”, spiega poi il direttore sanitario della struttura Giovanna Albini.

“Speriamo che la giornata di domenica sul Pubblico Passeggio sia aperta da un sorriso e un’allegria contagiosa – commentano ancora gli organizzatori – ricordiamo poi che solo un’ora più tardi farà seguito, proprio nel vallo delle mura in via IV Novembre, la pratica del golf”.

Sempre in zona, la domenica mattina, al Palazzetto di via Alberici, la scherma e il volley. Sempre domenica, in piazza Cavalli i giochi di Decathlon e il ping pong libero sotto i portici, la biciclettata in piazza Duomo, il Baseball in via Ottolenghi, la Pallanuoto alla Raffalda, il Ciclismo e il Tiro con l’Arco al Ciclodromo, le Bocce al Circolo IV della Farnesiana, l’arrivo delle moto dei RandagiSudiGiri all’Hospice e la festa finale al Campo del Rugby Beltrametti.

“Essenziale per partecipare alla due giorni – ricordano dall’Hospice -, l’acquisto della maglietta. Tra i gadget invece, il portasacchetti per la passeggiata a 6 zampe e 1500 portachiavi con il logo dell’evento”.