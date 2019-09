E’ il progetto del Gruppo 3, dal titolo “Growing Fragile”, il progetto vincitore della decima edizione di “OC OPEN CITY International Summer School” – il workshop di architettura e disegno urbano, organizzato presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano – dedicato al tema dei Paesaggi Fragili.

La conclusione dell’evento è stata nella giornata di giovedì 12 settembre, con la presentazione dei progetti degli oltre 100 studenti partecipanti, la discussione da parte di una commissione internazionale e quindi, in serata – alla presenza delle massime autorità accademiche e cittadine – la cerimonia finale con il Premio Piacenza, assegnato dall’Ordine degli Architetti di Piacenza.

Foto 2 di 2



Il progetto vincitore ha convinto i commissari grazie ad un approccio molto attento e sensibile, capace di prefigurare nuovi “cicli di vita”, in una serie di aree dismesse e sotto-utilizzate del centro di Piacenza.

“Un tentativo – come spiegano Kiana Jalali e Mario Morrica, che hanno guidato il gruppo di progetto – di disegnare processi di rigenerazione, configurando una relazione possibile tra il corpo umano e la dinamica urbana, all’interno del tema della fragilità, non vista in senso negativo ma invece come fattore positivo nell’epoca contemporanea”.

Il progetto – come quello degli altri gruppi, che hanno ricevuto il plauso degli oltre 30 docenti e studiosi intervenuti – è stato comunicato attraverso una installazione, che coniuga, nei Padiglione dell’ex macello cittadino, modelli, disegni, video.

“Chiudiamo con questa 10^ edizione – spiega Guya Bertelli, fondatrice e direttrice della Summer School OC OPEN CITY – un ciclo importante. Il workshop ha affrontato i temi più attuali del dibattito architettonico internazionale, usando Piacenza come un caso studio esemplare.

Il patrimonio di progetti e di esperienze potrà servire alla città per ripensare sé stessa. Per la nostra Scuola, per i 1.200 studenti che hanno frequentato negli anni il workshop, per le centinaia di docenti che hanno partecipato alle iniziative è un’esperienza straordinaria, che ha reso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano un luogo riconosciuto di studi e di proposte sui temi della trasformazione dei paesaggi”.

Tra le iniziative di quest’anno anche una mostra, OCiam “Paesaggi Fragili”, che è stata inaugurata mercoledì alla presenza di centinaia di studiosi e docenti, oltre che di studenti.

L’esposizione – nel Padiglione Vegezzi – resterà aperta fino a fine mese e rappresenta un momento di riflessione sulle questioni emergenti, sui labili confini tra progettazione architettonica e paesaggistica.