Al via il Mercato Europeo a Piacenza.

Nella mattinata del 6 settembre – dopo il taglio del nastro delle autorità – diverse persone, nonostante il tempo incerto, hanno iniziato a riempire il Pubblico Passeggio muovendosi incuriositi tra i numerosi stand che rimarranno allestiti fino a domenica 8 settembre.

L’evento – organizzato grazie alla collaborazione tra Unione Commercianti e Fiva Confcommercio – ormai da diversi anni sancisce l’inizio dell’autunno a Piacenza. Sono 130 i venditori che “prenderanno casa” sul Pubblico Passeggio in questa due giorni, con proposte che come al solito saranno variegate: dallo street food da consumare sul posto, a biscotti, formaggi, vino, senza trascurare oggettistica, abbigliamento e prodotti per la casa e la cura del corpo.

INAUGURAZIONE MERCATO EUROPEO SUL PUBBLICO PASSEGGIO



LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sino alle 4 del mattino di lunedì 9 settembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata nel tratto dell’area di parcheggio di via IV Novembre (fronte Cheope) delimitato dall’apposita segnaletica, dove i soli mezzi degli espositori – dotati di contrassegno identificativo – potranno posteggiare.

Contestualmente, sarà vietata la circolazione in viale Pubblico Passeggio, via Alberici e nel tratto di via Giordani compreso tra il Pubblico Passeggio e il civico 21. Dal provvedimento saranno esonerati residenti, dimoranti, proprietari e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere con la massima cautela i tratti interessati dalla manifestazione.

Varrà invece per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.