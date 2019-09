Teatro Gioco Vita, doppio premio a Zagabria con lo spettacolo “Il cielo degli orsi”

Ancora riconoscimenti internazionali per le ombre di Teatro Gioco Vita di Piacenza.

Lo spettacolo “Il cielo degli orsi” è stato ospite a Zagabria al 52° Festival internazionale di teatro di figura e oltre ad aver raccolto unanimi consensi di pubblico e di critica ha ottenuto due premi assegnati dalla giuria professionale: il Premio “Tibor Sekelj” come “spettacolo con il messaggio più umano” e il Premio agli attori Deniz Azhar Azari e Andrea Coppone “per l’eccellente interpretazione”.

“Il cielo degli orsi” è una produzione del 2014 dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni e tratta dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch. La regia e le scene sono di Fabrizio Montecchi, le sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari (tratte dai disegni di Wolf Erlbruch), le coreografie di Valerio Longo, le musiche di Alessandro Nidi, i costumi di Tania Fedeli e le luci di Anna Adorno.

Si compone di due storie. La prima ci racconta di un orso che svegliatosi da un lungo letargo si mette a pensare a come sarebbe bello essere un papà e dopo un lungo cercare sembra capire che la soluzione stia in cielo. La seconda ci racconta invece di un orsetto che è molto triste per la morte del nonno e, quando la mamma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è felice nel cielo degli orsi, parte per il mondo alla sua ricerca.

Per entrambi i protagonisti l’infinità del cielo sembra essere l’unico luogo in cui le loro domande possono essere soddisfatte. Ma si accorgono, alla fine del loro cercare, che è sulla terra, vicino a loro, che si trova la risposta. Infatti l’orso della prima storia la trova in una bella orsa che gli compare al fianco e che indovina in un attimo i suoi pensieri: insieme si pensa sempre meglio che da soli e così, all’approssimarsi della primavera, una soluzione la troveranno.

Piccolo Orso invece trova la risposta nelle rassicuranti certezze rappresentate dagli affetti familiari: nei genitori che si prendono cura di lui affinché superi il suo dolore e si convinca che la vita è, davvero, il suo più bel cielo.

“Il cielo degli orsi” affronta temi delicati e profondi con leggerezza e tatto e una grande capacità di sintesi e ci restituisce, con semplice e disarmante chiarezza, le difficoltà che tutti noi incontriamo, a maggior ragione i bambini, quando cerchiamo risposte alle grandi domande della vita.

Lo spettacolo è andato in scena a Zagabria il 17 settembre scorso nell’ambito del “Festival Pif – International Puppet Theatre Festival” che si è tenuto nella capitale croata dal 13 al 19 settembre. Si tratta di un’importante vetrina – quella del 2019 è stata la cinquantaduesima edizione – che nel corso degli anni ha visto Teatro Gioco Vita partecipare diverse volte con i suoi spettacoli.

Fino ad ora ha ospitato più di 450 compagnie teatrali professionali da tutti i continenti con proposte sia per i ragazzi sia per gli adulti. Si tiene ogni anno dal 1968 alla fine di agosto o agli inizi di settembre.