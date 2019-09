Tempo di Utùbar Grass, la rassegna enogastronomica dedicata alle osterie di Piacenza

Ottobre si avvicina e torna puntuale l’Utùbar GRASS, la rassegna enogastronomica delle osterie eccellenti di Piacenza e provincia organizzata dalla confraternita dei GRASS alla quale hanno aderito oltre venti locali presenti nella famosa Guida Giubilare dei Grass. Un evento che coprirà l’intero mese di ottobre con lo scopo di far conoscere le tradizioni culinarie del piacentino.

La Confraternita dei GRASS, associazione di promozione sociale che si impegna dal 1999 a promuovere l’enogastronomia della provincia di Piacenza, organizza la Rassegna enogastronomica “Utùbar Grass 2019” in collaborazione con Slow Food Piacenza, Confesercenti Piacenza, FIPE-Confcommercio e Piacenza Expo, con l’obiettivo di far scoprire l’eccellenza della cucina locale e dei prodotti del territorio a sempre più persone provenienti non solo dal territorio stesso, ma anche da quelli contigui. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Piacenza e dalla Regione Emilia Romagna.

I locali aderenti proporranno, per tutta la durata della rassegna, per tutti i giorni della settimana, un menu degustazione composto da due o tre piatti più il dolce, incluso anche il coperto e l’acqua, ad un prezzo complessivo scontato rispetto a quello normalmente praticato per i singoli piatti. In alcuni casi sono inclusi nel menu vino, caffè, liquore. Saranno inoltre proposte delle bottiglie di vino piacentino, in abbinamento al menu, a prezzo scontato, rispetto a quello normalmente in carta dei vini, per la Rassegna. Tutti i piatti presenti nei menu si baseranno su ricette tradizionali e prodotti del territorio. Non potevano mancare visite e degustazioni di vini presso le aziende vitivinicole del piacentino.

Il programma dettagliato della rassegna sarà pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito della Confraternita dei Grass: www.igrass.it e sui canali social dell’associazione.

La Confraternita dei GRASS è un’associazione di promozione sociale nata nel 1999 grazie a quattro amici amanti del cibo e delle tradizioni culinarie. La prima iniziativa fu la creazione della Guida ai Ristoranti tipici della Provincia di Piacenza su internet. Grazie al successo riscontrato le iniziative si sono moltiplicate concentrandosi sempre sul fronte del mangiar bene. Oggi l’associazione, riconosciuta dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, si adopera per la promozione dell’enogastronomia e della convivialità nella nostra città e non solo.

Per informazioni: utubargrass@igrass.it