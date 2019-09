Tendenze scalda i motori, tre giorni di musica per tutti i gusti

Tendenze Festival giunge alla sua 28esima edizione e lo fa in grande stile, rimodernando e ringiovanendo il Festival, grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza. Tre i giorni (13-14-15 settembre) dedicati interamente alla musica, per tutti i gusti: per la prima volta saranno ben tre i palchi allestiti all’Arena Daturi per dare spazio a tutte le tendenze musicali.

Lo storico palco delle band ospiterà oltre 20 gruppi, locali e provenienti da tutta italia: Parma, Rimini, Pisa, Alessandria, Cremona. Band per tutti i gusti e generi: rock, punk rock, metla, indie, pop…Debutta poi quest’anno un palco dedicato interamente ai Deejays, una quindicina gli “eletti” selezionati a livelli locale, per un palco che punta ad avvicinare un festival storico ad un pubblico più giovane seguendo le tendenze del momento. Palco che ospiterà anche un contest dedicato ai deejays emergenti e non ancora affermati, locali e non, nella giornata di domenica. Debutterà poi sempre quest’anno un palco dedicato ineramente all’Hip-Hop.

Tendenze è soprattutto musica ma non solo, al su interno ci sarà anche street food, expo e market, installazioni artistiche e area per bambini. Stages curati per il decoro “visual” in collaborazione con Davide Morelli. Collaboratori generali e per le infrastrutture: Elfo Studio, Connect Lab, Dancestool Studio, Acid Studio.

TENDENZE FESTIVAL PIACENZA

13-14-15 Settembre 2019

Arena Daturi , Viale Risorgimento 4

INGRESSO GRATUITO