Tennistavolo, per la Teco Corte Auto esordio ricco di insidie contro il Quattro Mori

Dopo l’ottima partenza della stagione agonistica nel primo torneo giovanile regionale a Manzolino, dove il club magiostrino ha dominato, la Teco Corte Auto di tennistavolo sarà ora impegnata su due fronti: l’esordio nel campionato di A1 e l’organizzazione del primo torneo open nazionale.

A CAGLIARI CONTRO IL QUATTRO MORI – Nel prossimo fine settimana partirà uno dei più competitivi campionati degli ultimi anni e il Corte è subito chiamato alla difficile trasferta di Cagliari contro il Quattro Mori, ritornato quest’anno nella massima serie con una squadra di tutto rispetto: a fianco dell’inossidabile pongista cinese Wej Jin ci sono le giocatrici rumene Encea e Clapa.

Il Cortemaggiore sarà l’unico club in campionato a schierare una giovane fissa in squadra, potendo contare su Arianna Barani, Valentina Roncallo e Martina Nino, ma ci saranno anche la lituana Ruta Paskauskiene, pongista esperta con alle spalle ben tre Olimpiadi, e Valentina Sabitova, ad oggi una delle migliori giocatrici russe.

Una partita che si prospetta accattivante, nella quale si inizieranno a vedere i veri valori in campo.

IN 265 PER IL TROFEO FOODLAB – Mentre a Cagliari si giocherà la prima di campionato, in quel di Cortemaggiore è in calendario il primo torneo nazionale open: 265 i partecipanti, per una due giorni davvero interessante e intensa.

Queste le categorie:

OVER 1000 MASCHILE

OVER 3800 MASCHILE

OVER 2400 MASCHILE

OVER 5000 MASCHILE

OVER 250 MASCHILE

OVER 13 MASCHILE

OVER 199-400 FEMMINILE

OVER 401 FEMMINILE

OVER 51 FEMMINILE