Test di lusso per la Gas Sales contro i tedeschi del Friedrichshafen

Test di lusso per la Gas Sales Piacenza Volley allenata da mister Andrea Gardini che sarà impegnata giovedì 3 ottobre in un allenamento congiunto con la formazione tedesca del VfB Friedrichshafen militante nel campionato di Bundesliga.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà nel Palazzetto dello Sport a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma alle ore 17 e sarà un test importante per Fei e compagni in vista dell’esordio nel campionato di Superlega Credem Banca ormai ai nastri di partenza contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Il VfB Friedrichshafen, allenato nelle ultime tre stagioni da Vital Heynen passato da questa stagione in Italia ad allenare Perugia, è tra le squadre più blasonate di Germania, vincitrice di ben 13 scudetti e con una lunga tradizione europea alle spalle, fra cui spicca la vittoria della Champions League nel 2007. Nell’ultima stagione la formazione tedesca ha sfiorato il quattordicesimo titolo nazionale, perdendo in finale di gara 5 contro Berlin Recycling.

Per l’occasione, durante il soggiorno in Italia atleti, staff e dirigenti del VfB Friedrichshafen alloggeranno all’Hotel Terme Baistrocchi e si alleneranno nella sala pesi messa a disposizione della palestra Salso Gym. Al termine del test di giovedì è previsto un momento conviviale che coinvolgerà gli atleti della Gas Sales Piacenza Volley alla pizzeria Vecchio Parco sempre a Salsomaggiore. Un’occasione per i tifosi di poter incontrare Fei e compagni e chiedere autografi e selfie.

Un secondo atto tra le due squadre andrà in scena, ancora, venerdì 4 ottobre alle ore 17 questa volta però, tra le mura amiche del Palabanca di Piacenza.