Torna il mercato dei Contadini Resistenti (con personal shopper)

Anche questa volta il Mercato dei Contadini Resistenti in collaborazione con Slow Food propone la sua edizione con tantissimi prodotti freschi e biologici.

Gli stand saranno allestiti in piazza Paolo a Rivergaro domenica 8 settembre dalle ore 9 alle 13.

Formaggi di capra, formaggi vaccini e salumi di montagna, carni di animali al pascolo, pane, frutta, verdura, vini, birra biologica, miele e zafferano di montagna, marmellate, salse e conserve biologiche, spezie ed erbe aromatiche, yoghurt e formaggi freschi…

Saranno presenti due nuovi produttori di frutta e verdura, uova fresche e verdure biologiche di montagna.

Il laboratorio delle ore 11 sarà una assoluta novità. Sarà disponibile per tutti coloro che saranno interessati la “personal shopper”.

Una persona che accompagnerà stand per stand gli avventori a conoscere più da vicino ciascun produttore, racconterà brevemente la sua storia, le tecniche di allevamento e coltivazione, descriverà i suoi prodotti.

Una guida vivace e piacevole per mettere in contatto chi produce con chi ama fare una spesa buona e consapevole e ha voglia di dar voce alle proprie curiosità.

Per chi è interessato, appuntamento alle ore 1050 davanti allo stand dei Contadini Resistenti.

L’evento non si effettuerà solo in caso di forte pioggia.