Torna l’Open Day del Nicolini, due giorni per conoscere il conservatorio a 360 gradi

L’Open Day del Conservatorio Nicolini di Piacenza si fa in due: venerdì 20 e sabato 21 settembre porte aperte per conoscere da vicino tutta l’offerta didattica, le aule, gli spazi e la vitalità artistica dell’istituzione musicale piacentina.

Una due giorni – il cui slogan sarà, didascalicamente, “Ascolto e provo” – in cui ex studenti, amici, famiglie, semplici appassionati di musica, cultori della lirica, musicisti, ma anche tutti i cittadini che lo desiderano potranno visitare l’istituto, documentarsi sulle molteplici iniziative avviate e sui progetti futuri, incontrare docenti e studenti.

Sarà anche l’occasione per ascoltare, nel Salone dei concerti, una folta rappresentanza dei giovani strumentisti del Nicolini che si succederanno dalle 9 e 30 del mattino di venerdì sino al tardo pomeriggio di sabato (ore 19 circa).

“Il pubblico verrà guidato in un coinvolgente viaggio sonoro che spazierà attraverso diversi generi e stili musicali con le formazioni dell’istituzione che daranno saggio della vitalità e della ricchezza artistica del Nicolini” – racconta Walter Casali, docente di contrabbasso e ‘anima’ di questi Open Days, nonché prossimo direttore del Conservatorio piacentino (a partire dal mese di novembre).

Carrellata di tutti i dipartimenti, ma anche novità: “Dalle 16 e 30 di sabato si potrà assistere alle prove e al concerto della neonata Piacenza Wind Orchestra, una Big Band di fiati formata da trenta elementi molti dei quali interni al Conservatorio”.

La presidente del Conservatorio Paola Pedrazzini sottolinea la rilevanza dell’evento in ambito orientativo e non solo: “Gli Open Days consentono di conoscere da un punto di vista privilegiato docenti, strutture e laboratori; un modo immediato e diretto di aiutare nell’orientamento ragazzi e famiglie”. Le fa eco il direttore Lorenzo Missaglia: “Si tratterà di un appuntamento certamente di orientamento, ma anche di divulgazione della cultura musicale: davvero tutti, dall’aspirante studente all’appassionato di musica, sono benvenuti agli Open Days per vedere ‘dall’interno’ la nostra realtà, da sempre fortemente orientata al pubblico piacentino”.

IL PROGRAMMA DEGLI OPEN DAY– Venerdì 20 settembre dalle 9 e 30 fino alle 12 e 30 circa nel Salone saranno protagonisti i dipartimenti di tastiere, canto e teatro, archi, fiati; nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, ancora le classi di pianoforte, sassofono, arpa e viola; a seguire, dipartimento jazz e lezione-concerto di percussioni.

Sabato 21, esibizione delle classi di musica da camera e dell’Ensemble Praetorius; nel pomeriggio, pianoforte e viola protagonisti e, alle ore 17, lezione e concerto della Piacenza Wind Orchestra. Aggiornamenti e dettagli sul programma verranno resi noti sul sito web del Nicolini (wp.conspc.it) e sulla sua pagina Facebook.

I corsi del Conservatorio Nicolini

LEA (Laboratorio di Espressione Artistica; formazione musicale e strumentale in preparazione agli esami di ammissione ai corsi propedeutici). Requisiti d’accesso: aperto a tutti. Prevista prova attitudinale d’ingresso, con finalità di monitoraggio. In base alle attitudini accertate, ogni studente sarà indirizzato allo studio dello strumento per il quale apparirà maggiormente idoneo tenendo in considerazione, preferenze personali e predisposizione fisiologica alle caratteristiche tecniche dello strumento

Corsi propedeutici

Finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

Durata massima: 3 anni

Esame di ammissione atto a verificare il possesso della preparazione tecnica relativa alla disciplina di indirizzo unitamente a una competenza teorico musicale.

Diploma accademico di primo livello (TRIENNIO)

Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di Scuola secondaria di II grado e il superamento dell’esame di ammissione.

Diploma accademico di secondo livello (BIENNIO)

Per l’ammissione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

– Diploma accademico di I livello (Conservatorio o ISSM)

– Diploma di Conservatorio dell’ordinamento previgente unitamente ad un Diploma di Scuola Secondaria di II grado

– Diploma di laurea di I livello

– Diploma di laurea di ordinamento previgente

È richiesto il superamento dell’esame di ammissione.

I programmi per gli esami di ammissione sono disponibili all’indirizzo wp.conspc.it nella sezione DIDATTICA.