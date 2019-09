Tornano i divieti antismog, dal 1 ottobre stop in città ai Diesel Euro 3 MAPPE

Entreranno in vigore da martedì 1° ottobre anche a Piacenza, come in tutti i Comuni con oltre 30 mila abitanti e in quelli della cintura bolognese, le limitazioni al traffico previste dal Piano regionale integrato sull’aria, per contrastare l’inquinamento atmosferico. Sino al 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.30 non potranno circolare gli autoveicoli e i mezzi commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, i diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

Lo stesso divieto si applicherà nelle domeniche ecologiche già fissate in calendario: 6 e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 12 e 26 gennaio, 16 febbraio, 8 e 22 marzo. Non ci sarà alcuna limitazione, invece, nelle giornate festive del 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, sono pubblicate le planimetrie che indicano le vie sempre percorribili, per consentire ai veicoli provenienti dall’area extraurbana di raggiungere, senza attraversare la città, altre destinazioni, o di accedere alle aree di parcheggio servite da navette o bus di linea. Nella stessa pagina web sono consultabili nel dettaglio anche le deroghe per funzioni di servizio, considerando che possono comunque circolare liberamente i mezzi elettrici o ibridi, alimentati in modalità mono o bi-fuel a metano-benzina e Gpl-benzina, o i veicoli che contino almeno tre persone a bordo. Nel centro abitato di Piacenza, restano escluse dal provvedimento le zone di Besurica, Montale e Le Mose, dove il servizio di trasporto pubblico non può supplire alle esigenze dei privati.

LA MAPPA DELLE VIE PERCORRIBILI

LA MAPPA CON LE LIMITAZIONI

Misure più restrittive – spiega il Comune – potranno scattare dopo tre giorni consecutivi di superamento del livello massimo di Pm10 e saranno applicate, secondo le rilevazioni Arpae, in tutti i Comuni con oltre 30 mila abitanti, nella provincia in cui si sono registrati i valori sopra al limite. In tal caso, il divieto di circolazione si estenderebbe – sino al successivo giorno di emissione del bollettino Arpae – anche ai mezzi diesel Euro 4, prevedendo inoltre l’obbligo di abbassare le temperature di un grado (non oltre i 19°C) negli ambienti domestici, di lavoro e ricreativi, con l’eccezione di scuole e luoghi di cura.

Entrerebbe inoltre in vigore il divieto, in presenza di fonti di riscaldamento alternative, di utilizzare impianti domestici a biomassa legnosa di categoria inferiore a 4 stelle, nonché il divieto assoluto di combustioni all’aperto e spandimento di liquami zootecnici.