Torneo Golf Cup Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia domenica 22 settembre

Torneo Golf CupRotary Piacenza Valli Nure e Trebbia domenica 22 settembre 2019

Come ormai tradizione, anche quest’anno domenica 22 settembre, nell’ambito del proprio Service a favore dell’Hospice “Casa di Iris”, il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia con la collaborazione del Rotaract club Piacenza, Volley Accademy, Accademia gastronomica ”Maria Luigia” e Coro Marketing organizza, presso il Croara Country, la quinta edizione della “GOLF CUP ROTARY CLUB PIACENZA – VALLI NURE E TREBBIA”, gara di golf di 18 buche stableford su tre categorie.

Sarà l’occasione per passare una bella giornata di sport nello splendido Croara Country Club, e, soprattutto, di fare del bene. Gli organizzatori segnalano di contattare, per informazioni sui costi ed iscrizione alla gara, direttamente il “Croara Country Club”, in Località Croara Nuova, Gazzola, al n. 0523 977105.

