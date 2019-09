Tra mistero e nuove tecnologie, esclusivo evento Lego® nel negozio Sgorbati

Grande evento Lego® al negozio di giocattoli Sgorbati di via Giordani a Piacenza, sabato 28 settembre.

Sono in vendita i nuovi esclusivi set Lego® della linea Hidden Side™, e fino al 13 ottobre per chi acquista almeno 19.90 euro di questi prodotti riceverà subito in omaggio l’esclusivo set scuola che si compone di matita, righello da 15 cm, gomma da cancellare, 3 sticker adesivi e un simpatico taccuino, in coordinato alla linea Hidden Side™.

I nuovissimi set dell’azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1916 da Ole Kirk Kristiansen sono già tutti disponibili per essere acquistati e la promozione è valida fino ad esaurimento scorte.

La nuova linea Hidden Side™ è ambientata in un mondo fantasma terrificante e allo stesso tempo creativo e divertente, si tratta di un mix di giocattolo classico e gioco tecnologico, tutto in uno. È possibile creare le proprie avventure andando a caccia ai fantasmi con ogni set costruito e tramite l’app di realtà aumentata scaricabile gratuita per dispositivi iOs e Android. L’app, inoltre verrà costantemente aggiornata così da arricchire il gioco di misteri avvincenti e fantastici oggetti da collezionare. Un divertimento assicurato per grandi e piccini.

“Sabato 28 settembre presenteremo questa nuova linea che si compone di 8 set – ha spiegato Matteo Sgorbati, titolare dell’omonimo negozio rivenditore ufficiale Lego® sito in via Pietro Giordani n°4 – e per l’occasione sarà presente una promoter della Lego® che illustrerà ai clienti il funzionamento dell’App tramite un dispositivo mobile con cui interagire con i set della linea Hidden Side™. L’evento del 28 settembre è gratuito e aperto a tutti dalle ore 9 e 30 alle 12 e poi dalle ore 15 alle 19″.

Matteo Sgorbati, inoltre, è il fondatore dell’Associazione Piacenza Bricks, nata nel 2014 e che oggi conta oltre 40 associati tra bambini e adulti di Piacenza e provincia, tutti accomunati dalla grande passione per i mattoncini più famosi del mondo e, tramite la sua pluriennale esperienza in questo campo evidenzia come la linea Hidden Side™ sia assolutamente innovativa: “Lego® non finisce mai di stupire, anche stavolta ha creato un prodotto estremamente divertente, versatile e all’avanguardia, restando fedele alla propria tradizione”.

Quella di sabato 28 settembre potrà anche essere occasione ghiotta per appassionati o neofiti per toccare con mano i tanti altri set Lego®, a catalogo e fuori catalogo, che sono in vendita nel negozio Sgorbati, e che spaziano dal mondo dei super eroi della Marvel ai paladini della giustizia e ai villain della DC, alle magiche avventure di Harry Potter, alle arti marziali del mondo Ninjago, ai beniamini delle fiabe Disney, alle costruzioni Technic e Creator Expert, ai magnifici edifici modulari, ai set Friends dedicati a bambine e ragazze, alla versione semplificata Duplo dedicata ai più piccini, nonché ai numerosissimi altri gadget rigorosamente marchiati Lego®.