Tra spettacoli, laboratori e corsi Teatro Trieste 34 compie 10 anni IL PROGRAMMA

La 10° stagione di Teatro Trieste 34 (Piacenza) presenta alcune novità importanti.

Le rassegne InSincronia, Dietro il Naso Rosso, Le Voci della Luna diventano dei W/E dedicati alle tematiche artistiche di riferimento.

Importante rimane la presenza, con conferme e novità, di spettacoli realizzati da artisti e compagnie locali come DDT, Pino L’Abbadessa, Pappa e Pero.

Altra novità la produzione di due spettacoli che verranno messi in scena “fuori” dal Teatro Trieste 34, in spazi alternativi della città.

Il primo progetto “Processo per stupro”, in collaborazione con Stella Piazza, in occasione del 40° anniversario della presentazione dell’omonimo docufilm, prevede la messa in scena teatrale del film con la regia di Filippo Arcelloni. Data della replica unica 14 marzo.

Il secondo progetto “Sogno di una notte di mezz’estate (Anche se non ci sono più le mezze stagioni)” Il laboratorio intensivo, con spettacolo finale, sull’opera di Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate” condotto da Carolina Migli Bateson. Data replica unica 30 maggio

Rimangono nel cartellone le Rassegna La Domenica dei piccoli, arrivata alla doppia cifra della 10° edizione, con la presenza della Compagnia Il Baule Volante con lo spettacolo “La storia di uno Schiaccianoci” finalista del premio Nazionale IN BOX Verde 2019, Kids Teatro per le scuole, Golden Nigt(s), il progetto Attore per una Notte e la 3° edizione di Golden Night(s). A Marzo 2020 inizierà la 6° Edizione di Teatro a Km 0. Così come rimane confermato il progetto, giunto alla sua 2°edizione, Global Hive Lab in collaborazione con Icon e ChezActor

Saranno 40 le repliche di spettacoli proposti in cartellone 2019 – 2020 a cui si aggiungeranno le repliche di Teatro KM 0.

Ma il Teatro Trieste 34 non è solo il cartellone di spettacoli stagionali, è anche un luogo dove in collaborazione con formatori professionisti si “lavora” per la formazione artistica attraverso percorsi di formazione/approccio allo spettacolo dal vivo

Corsi Annuali

Scuola di Cinema Città di Piacenza – Surus

Condotto da Paolo Guglielmetti e Corrado Calda

Scuola di Teatro Città di Piacenza – Muselunghe

Condotto da Corrado Calda

Laboratori adulti

5 e 12 ottobre

Just Style – portamento femminile e stile

Corso di portamento, stile e autostima. “Prima che siano le parole a dire chi siamo, il nostro corpo comunica il nostro modo di essere”

Condotto da Stella Piazza