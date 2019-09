Tra spritz molecolari, video installazioni e mini check up Piacenza celebra la Notte dei Ricercatori.

I portici di palazzo Gotico si sono trasformati per una sera in sedi distaccate dei presidi universitari presenti sul territorio, dal conservatorio Nicolini, all’università Cattolica, passando dal Politecnico fino al corso di laurea in Infermieristica.

Un evento sostenuto anche dal Comune di Piacenza, come ha testimoniato la presenza del vice sindaco Elena Baio.

Tante le attività proposte ai curiosi che si sono fermati, incuriositi dagli stand: tra questi i segreti della gastronomia molecolare, con la trasformazione del popolare spritz in tante palline gelatinose, illustrati dai ragazzi dell’Università Cattolica.

Il Politecnico di Milano – Sezione di Piacenza ha presentato video, power point, modelli, elaborati grafici di progetti didattici e di ricerca scientifica sul rapporto della città di Piacenza con il sistema idrico del fiume Po.

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza ha proposto “Esplorazioni sul Po” che si svilupperà con riprese, backstage, esplorazione del paesaggio sonoro del Po per la preparazione di diverse opere performative e installazioni.

L’università Infermieristica di Piacenza invece, oltre a proiettare video con filmati e foto inerenti le metodologie didattiche innovative utilizzate dai docenti del Corso di Studio in Infermieristica, ha messo a disposizione alcuni studenti per offrire alcune prestazioni assistenziali, come la rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, esecuzione del test per la rilevazione della glicemia.

Porte aperte anche ai laboratori Musp, vero e proprio “cuore” della ricerca tecnologica di Piacenza.