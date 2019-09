Tra tecnologia e paranormale l’evento Lego Hidden Side registra il tutto esaurito

Ha fatto registrare il “tutto esaurito” l’evento Lego® andato in scena al negozio di giocattoli Sgorbati di via Giordani a Piacenza.

Tantissimi bambini, accompagnati dai genitori o dai nonni, hanno affollato i corridoi del negoziante sin dalla prima mattinata. Ad insegnare ai ragazzi come funzionano nuovi set della linea Hidden Side™ ci ha pensato Gabriele Ambrosetti, promoter Lego®, che per tutta la giornata di sabato, utilizzando un tablet e con l’ausilio di uno schermo, ha mostrato il funzionamento dell’App di Realtà Aumentata; a turno i bambini si sono avvicendati alla postazione realizzata per l’occasione e hanno “combattuto” per liberare la città di Newbury dai fantasmi, facendo incetta di punti.

La nuova linea Hidden Side™ si compone di 8 set: l’autobus di intercettazione paranormale, il laboratorio spettrale, il mistero nel cimitero, l’attacco alla capanna dei gamberetti, il peschereccio naufragato, lo Stunt Truck di El Fuego, il treno fantasma e il liceo stregato di Newbury, tutti i set insieme che formano la città che necessita di un “lavoretto da acchiappafantasmi”.

«A prima vista nella città di Newbury sembra tutto perfettamente normale però da qualche tempo accadono strani fatti – ha narrato ai bambini Matteo Sgorbati, titolare dell’omonimo negozio rivenditore ufficiale Lego® – Duecento anni fa Lady E aveva il pieno controllo della città di Newbury e insieme ai suoi otto scagnozzi con i loro poteri sovrannaturali riuscì a sottomettere gli abitanti al suo volere. Ma uno dei cittadini, il bis-bis-bisnonno di Parker, fu in grado di fermare i suoi piani malvagi. Fu così che Lady E i suoi scagnozzi vennero gettati nelle profondità di il regno degli spiriti. Ma adesso sono riusciti a liberarsi. Adesso tocca ai voi giocatori, tablet alla mano, entrare in questa avventura e catturate i fantasmi per aiutare i personaggi Lego® Jack e Parker».

Entusiasti i piccoli e soddisfatti mamme e papà: la nuova linea Hidden Side™ è straordinariamente divertente, i mattoncini più famosi del mondo stimolano la fantasia e la creatività, inoltre con questa linea si va ad unire un giocattolo classico con un gioco tecnologico. Dopo aver costruito ogni set, tramite un tablet o uno smartphone il giocatore può dar vita alle proprie avventure andando a caccia di fantasmi utilizzando l’apposita App Lego® Hidden Side™ gratuitamente scaricabile dall’Appstore di iTunes o di Google Play.